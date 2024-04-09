Швеція випускає на Балтику новий корабель-розвідник: що відомо про HMS Artemis

Новий корабель прийшов на зміну 40-річному HMS Orion, і буде виконувати розвідувальні місії в Балтійському морі. Для цього Artemis був оснащений сучасним обладнанням.

Related video

Військово-морські сили Швеції 3 квітня прийняли на озброєння нового корабля радіоелектронної розвідки (SIGINT) HMS Artemis (A202). Очікується, що найближчим часом судно почне своє перше оперативне розгортання на Балтиці, повідомили в Naval News.

HMS Artemis є кроком вперед у розвитку військово-морського потенціалу Швеції, особливо в галузі радіоелектронної розвідки. Його побудували в межах проєкту B104 за контрактом, підписаним між Saab і Шведським управлінням оборонних матеріалів (FMV) 26 квітня 2017 року. Роботи над судном тривали з 2018 по 2023 роки, після чого FMV передало Artemis збройним силам країни.

Корабель прийшов на зміну 40-річному HMS Orion (A 201) і перевершив його практично за всіма параметрами. Зокрема, корабель має більшу водотоннажність — 3000 тонн проти 1400, і довжину в 76 метрів проти 61. Але найголовніша відмінність в оснащенні.

"Це помітно як для екіпажу, так і для співробітників Міноборони, які самі ведуть розвідку. Каюти, їдальня, тренажерний зал і робочі приміщення на борту відповідають сучасним стандартам, що важливо при тривалому знаходженні в морі", — йдеться в матеріалі.

Важливо

Влада Швеції закликає громадян підготуватися до можливої війни з Росією, — ЗМІ

Artemis оснащений дизель-електричною силовою установкою з чотирма генераторами потужністю 990 кВт, завдяки яким корабель розвиває швидкість до 14 вузлів (25 км/год). Для поліпшення маневреності є два носові підрулювальні пристрої.

Що стосується розвідувального обладнання, то інформація про нього засекречена. Відомо лише те, що на надбудові та щоглі корабля було встановлено нові антени електронних систем.

Нагадаємо, шведські військові замовили компанії Saab концептуальне дослідження зі створення винищувача, який замінить JAS-39 Gripen. Експерти зазначили, що таке рішення виглядає дивним, оскільки наразі 60 літаків JAS-39 варіанту C/D переобладнано у версію E/F.