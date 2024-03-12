Влада Швеції закликає громадян підготуватися до можливої війни з Росією, — ЗМІ

За словами журналістів, громадянам Швеції порекомендували запастися консервами, а також придбати аптечки, рації та портативні фільтри для води.

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У Швеції закликали жителів готуватися до можливої війни з Росією. Так, уряд уже почав вносити свої пропозиції з цього приводу. Про це пише Social bites.

Повідомляється, що громадянам Швеції порекомендували запастися консервами, а також придбати аптечки, рації та портативні фільтри для води. Загалом фахівці вважають, що в умовах війни потрібно мати запас продовольства на три місяці.

У матеріалі йдеться, що до кінця 2024 року шведи отримають інструкції, як поводитися в умовах негативного розвитку подій.

Портал нагадав, що 11 березня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі було піднято прапор Швеції, а країна офіційно стала членом Альянсу. Представники держави також заявили, що наразі не бачать необхідності розміщувати на території країни бази НАТО або ядерну зброю.

Також ЗМІ повідомляли, що вступ Швеції до НАТО максимально послабить РФ. Північноатлантичний альянс зможе захистити країни Балтії, якщо на них спробує напасти Росія. Крім того, під повним контролем Заходу може опинитися Калінінградська область Росії. Швеція покладе в оборонний бюджет НАТО своїх 9 млрд дол. Крім того, додасть своїх 14 тис. навчених військових.