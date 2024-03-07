32-й член Альянсу: Швеція офіційно приєдналася до НАТО (документ)

За даними журналістів, церемонія підняття шведського прапора у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться 11 березня.

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У четвер, 7 березня, Королівство Швеція офіційно приєдналося до Північноатлантичного Альянсу. Відповідний протокол було опубліковано на офіційному сайті Державного департаменту США.

У документі йдеться про те, що всі умови, необхідні для вступу Швеції до НАТО, були виконані. Відповідно, протокол набув чинності 7 березня 2024 року.

Швеція офіційно вступила до НАТО

Так Швеція стала 32-м членом Альянсу.

За словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив йому, що всі держави-члени НАТО прийняли протокол Стокгольма про вступ і запросили країну приєднатися до Північноатлантичного договору.

За даними шведського видання The Local, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до США з метою передавання Швеції ратифікованих документів своєї країни. Також повідомляється, що Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем уже перебувають у США.

Церемонія підняття шведського прапора у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі запланована на понеділок, 11 березня.

Нагадаємо, 5 березня президент Угорщини Тамаш Сулек підписав законопроєкт, що схвалює вступ Швеції до НАТО, усунувши в такий спосіб останню перешкоду на шляху країни до оборонного союзу.

Раніше, заявку Швеції на вступ до НАТО також схвалив парламент Туреччини. З 346 парламентаріїв 287 проголосували за членство Швеції в НАТО. Голосуванню передували приблизно чотиригодинні дебати.