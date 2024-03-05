Остання перешкода: президент Угорщини схвалив членство Швеції в НАТО

Очікується, що після того, як Будапешт підтримав заявку Стокгольма на вступ до НАТО, решту формальностей буде завершено швидко.

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У вівторок, 5 березня, президент Угорщини Тамаш Сулек підписав законопроєкт, що схвалює вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це йдеться на офіційному сайті угорського президента.

"Президент республіки Тамаш Сулек сьогодні підписав рішення парламенту від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО", — ідеться в повідомленні.

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Як зазначає Reuters, таким чином угорський лідер усунув останню перешкоду на шляху Швеції до членства в НАТО. Схвалення Будапешта послідувало за візитом прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про постачання зброї.

За словами журналістів, інші формальності, як-от передача документації про вступ до Вашингтона, імовірно, буде завершено швидко.

В агентстві також зазначили, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіткнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагають закріпити вступ Швеції до військового союзу.

Нагадаємо, після розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив, що Будапешт підтримає вступ Швеції до НАТО. Глава угорського уряду закликав "завершити ратифікацію за першої ж можливості".

Раніше, заявку Швеції на вступ до НАТО також схвалив парламент Туреччини. З 346 парламентаріїв 287 проголосували за членство Швеції в НАТО. Проти виступили 55 осіб, решта — утрималися. Голосуванню передували приблизно чотиригодинні дебати.