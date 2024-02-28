Швеція в НАТО — провал Росії. Як позначиться на війні в Україні розширення Альянсу

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Вступ Швеції розширює "лаву" НАТО і зміцнює її арсенали

Довгоочікуваний вступ Швеції означає, що лава запасних НАТО тепер налічує тридцять два союзники — і цей уже інтегрований гравець, який скоро стане союзником, обов'язково з'явиться у стартовому складі. Володіючи найдовшою береговою лінією Балтійського моря серед усіх країн Європи, Швеція фактично перетворить це море на "озеро НАТО", забезпечуючи підвищену стратегічну та оперативну злагодженість в одному з найуразливіших регіонів Північноатлантичного союзу. Стокгольм також привнесе в НАТО свій величезний військовий потенціал, починаючи від значного парку винищувачів і закінчуючи силами кіберзахисту, а також своїм глибоким розумінням Росії, найгострішої загрози, що стукає у двері НАТО.

Важливо зазначити, що новий союзник НАТО забезпечить промисловий та інноваційний потенціал, якого Альянс так відчайдушно потребує в умовах тривалої війни в Європі. За прогнозами, у 2024 році Швеція досягне встановленого НАТО контрольного рівня витрат на оборону у 2 відсотки; у неї надійна екосистема стартапів та інноваційних мереж; експортно-орієнтована оборонна промисловість країни є домівкою для провідних компаній, які виробляють сучасне обладнання та засоби управління і контролю. Для союзників, які зіткнулися з необхідністю підтримувати Україну та поповнювати хиткі запаси, більший доступ до потужної оборонної промисловості Швеції заповнить критичні прогалини, які допоможуть Північноатлантичному союзу задовольнити виробничі потреби та прискорити розробку нових технологій, необхідних союзникам для підтримання своєї переваги на різноманітних полях битв майбутнього.

Великий крок уперед, зроблений Швецією, послідував одразу за смертю лідера російської опозиції Олексія Навального і в той час, коли російська загроза гостріша, ніж будь-коли. Але ця нова подія є важливим нагадуванням про те, що повномасштабне вторгнення Путіна в Україну провалилося. Путіну досі не вдалося зломити рішучість відважних українців, і його дії призвели до того, що НАТО стала більшою, більш згуртованою і краще оснащеною, ніж раніше. НАТО залишається командою, що володіє перевагою — Росія спостерігає за тим, що відбувається, з трибун.

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