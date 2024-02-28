Швеция в НАТО - провал России. Как скажется на войне в Украине расширение Альянса

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Вступление Швеции расширяет "скамью" НАТО и укрепляет ее арсеналы

Долгожданное вступление Швеции означает, что скамейка запасных НАТО теперь насчитывает тридцать два союзника – и этот уже интегрированный игрок, который скоро станет союзником, обязательно появится в стартовом составе. Обладая самой длинной береговой линией Балтийского моря среди всех стран Европы, Швеция фактически превратит это море в "озеро НАТО", обеспечивая повышенную стратегическую и оперативную слаженность в одном из наиболее уязвимых регионов Североатлантического союза. Стокгольм также привнесет в НАТО свой огромный военный потенциал, начиная от значительного парка истребителей и заканчивая силами киберзащиты, а также своим глубоким пониманием России, самой острой угрозы, стучащейся в двери НАТО.

Важно отметить, что новый союзник НАТО обеспечит промышленный и инновационный потенциал, в котором Альянс так отчаянно нуждается в условиях продолжающейся войны в Европе. По прогнозам, в 2024 году Швеция достигнет установленного НАТО контрольного уровня расходов на оборону в 2 процента; у него надежная экосистема стартапов и инновационных сетей; экспортно-ориентированная оборонная промышленность страны является домом для ведущих компаний, производящих современное оборудование и средства управления и контроля. Для союзников, столкнувшихся с необходимостью поддерживать Украину и пополнять скудные запасы, больший доступ к мощной оборонной промышленности Швеции заполнит критические пробелы, которые помогут Североатлантическому союзу удовлетворить производственные потребности и ускорить разработку новых технологий, необходимых союзникам для поддержания своего преимущества на разнообразных полях сражений будущего.

Большой шаг вперед, сделанный Швецией, последовал сразу за смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального и в то время, когда российская угроза острее, чем когда-либо. Но это новое событие является важным напоминанием о том, что полномасштабное вторжение Путина в Украину провалилось. Путину до сих пор не удалось сломить решимость отважных украинцев, и его действия привели к тому, что НАТО стала больше, более сплоченной и лучше оснащенной, чем раньше. НАТО остается командой, владеющей преимуществом — Россия наблюдает за происходящим с трибун.

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