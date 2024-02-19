Балтийский флот обречен: как НАТО готовится топить корабли РФ по примеру Украины

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Страны Балтии НАТО — Эстония, Латвия и Литва — крошечны, как и их вооруженные силы. Но этим странам не обязательно быть очень большими или очень хорошо вооруженными, чтобы закупорить российский флот в случае войны между Россией и НАТО.

Достаточно лишь нескольких метких противокорабельных ракет, и лидеры стран Балтии это знают. И Эстония, и Латвия приобретают ведущие в мире противокорабельные ракеты, что дает их крохотным вооруженным силам огромную роль в любой будущей войне.

Еще несколько лет назад у флота балтийских стран не было никаких средств для отражения российского вторжения с моря. Ни у кого из них не было больших военных кораблей. Ни у одной не было противокорабельных ракет. Те деньги, которые они потратили на свои вооруженные силы, они в основном направляли на свои армии — простительная оплошность, учитывая, что все три страны имеют сухопутные границы с материковой Россией или ее эксклавом Калининградом.

Эстонцы, латыши и литовцы рассчитывали, что их союзники по НАТО защитят границы Балтийского моря, и это обещало стать трудным боем. В 2021 году Швеция и Финляндия не вошли в Альянс, польский флот все еще был довольно слаб, а датский и немецкий флот — сосредоточены на зарубежных миссиях.

Российский Балтийский флот, произошедший от дважды Краснознаменного советского Балтийского флота, тем временем все еще имел устрашающую репутацию. На бумаге это была самая опасная военно-морская сила в регионе, располагавшая парой фрегатов, двумя дюжинами корветов и подводной лодкой, которые вместе обладали большей огневой мощью, чем флот НАТО, обычно дислоцируемый на Балтике.

Но когда Россия пригрозила расширить войну против Украины, страны Балтии удвоили усилия по собственной защите. Эстония купила у Израиля противокорабельные ракеты берегового базирования Blue Spear 5G за 107 миллионов долларов; Латвия купила у Норвегии за 105 миллионов долларов военно-морские ударные ракеты NSM, которые также можно запускать с берега.

В этом месяце в Эстонию начали прибывать радары Blue Spears. "Выбранная система вооружения станет краеугольным камнем военно-морской обороны Эстонии на десятилетия вперед", — сказал Юри Саска, командующий ВМС Эстонии.

Blue Spear и NSM с инфракрасным наведением — не самые дальние ракеты в мире. Дальность Blue Spear составляет 200 миль; NSM — 115 миль. Но этого более чем достаточно, учитывая географию восточной части Балтийского моря. От южной Латвии до главной балтийской стоянки российского флота в Калининграде, единственной базы, свободной ото льда круглый год, — всего 100 миль. Такое же расстояние от северной Эстонии до другой балтийской стоянки российского флота недалеко от Санкт-Петербурга — Кронштадта.

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Черноморский флот РФ теряет по кораблю в месяц или около того, — СМИ

Благодаря своим новым морским ракетам эстонцы и латыши могут поражать российские военные корабли еще до того, как те покинут свои порты приписки. Для русского флота формировалась ракетная ловушка.

Эта ловушка закрылась в 2023 году, всего через несколько месяцев после того, как российские войска начали полномасштабное нападение на Украину, что расширило войну, которая началась в 2014 году. В 2022 году Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия получила одобрение в прошлом году. Швеция все еще ожидает одобрения венгерского парламента, но оно должно появиться в ближайшее время.

Присоединившись к трансатлантическому альянсу, Финляндия и Швеция превращают Балтийское море в озеро НАТО. У двух скандинавских государств небольшой, но мощный флот и современные противокорабельные ракеты. Если российский Балтийский флот хотя бы попытается развернуться во время войны, его корабли могут подвергнуться ракетному обстрелу с нескольких направлений.

Более совершенный флот может сражаться через любые ракетные заграждения, как это уже несколько недель делают флоты США и их союзников в водах вокруг Йемена. Боевые корабли ВМС США могут похвастаться мощной противовоздушной и противоракетной обороной.

Но та же война, которая привела Швецию и Финляндию в НАТО и подтвердила решение Эстонии и Латвии потратить большие средства на противокорабельные ракеты, также доказала неадекватность возможностей самообороны российского военно-морского флота.

За два года тяжелых боев украинский флот и военно-воздушные силы потопили пятую часть российского Черноморского флота, в первую очередь уничтожив флагман флота, тяжеловооруженный крейсер "Москва", противокорабельными ракетами "Нептун" местного производства.

Ракета "Нептун" с радиолокационным наведением относится к тому же общему классу, что и Blue Spear и NSM, хотя и не такая современная. Если Украина смогла нанести такой урон Черноморскому флоту без поддержки Альянса, представьте, что Эстония и Латвия могут сделать с Балтийским флотом, имея за спиной 29, а вскоре и 30 стран-союзников.

Это не означает, что морское сражение в Балтийском море будет легким для самых маленьких стран НАТО. Нет, русские наверняка ринутся в серьезный бой. Но российские адмиралы должны быть сумасшедшими, чтобы думать, что это будет равная борьба сейчас, когда страны Балтии серьезно намерены топить российские корабли.

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