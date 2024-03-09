Балтійське море без Росії. Як змінюється НАТО завдяки приєднанню Швеції

Вступ однієї країни в НАТО багато що змінює в цілому регіоні на півночі Європи. Балтійське море фактично переходить під контроль Альянсу, а країни Балтії зможуть почуватися захищенішими.

Related video

7 березня Швеція стала 32-м членом НАТО вслід за Фінляндією. Фокус розібрався, як Балтійське море стало внутрішнім Альянсу, чим посилить Швеція північноатлантичний союз, і який оборонний бюджет має держава.

Шлях Швеції до НАТО був важчий за Фінляндію, хоча обидві країни водночас подали заявки на членство в НАТО. Перепоною на шляху до Альянсу була Туреччина і Угорщина. Анкара за ратифікацію угоди про вступ отримала доступ для придбання винищувачів F-16 у США. Будапештський уряд образився на відео про занепад демократії в країні.

Яке озброєння має Швеція

Швеція — це країна з 10-мільйонним населенням, яка витрачає 1,54% від ВВП на оборону — 9,2 млрд доларів (у 2023 році). Багатовіковий нейтралітет країни змусив її розвивати військово-промисловий комплекс світового рівня. Відтак країна виробляє майже все: від винищувачів JAS-39 Gripen до гранатометів Carl Gustav.

"Рішення Швеції приєднатися до НАТО перевертає позицію нейтралітету та військової позаблоковості, яка тягнеться з наполеонівського періоду… Членство Швеції в альянс разом із Фінляндією, яке було викликане рішенням Москви вторгнутися в Україну є частиною перетворення Північної Європи на бастіон НАТО", — заявив Ніл Мелвін з аналітичного центру Лондонського Королівського інституту обʼєднаних служб.

Витрати НАТО на оборону у відсотковому відношенні до ВВП Фото: НАТО

За даними довідника Military Balance 2023, шведська армія складається з 14 600 бійців і ще 21 200 осіб є у волонтерських допоміжних організаціях. В резерві перебуває 11 450 військових. При цьому на озброєні вони мають:

120 танків Strv 122 — локалізована версія Leopard 2A5;

411 БМП, з яких 369 це CV9040 і 42 Epbv 90;

понад 1000 БТРів різних типів;

360 броньовиків RG-32M;

Артилерія

35 САУ Archer;

322 міномети калібром від 81 до 120-мм;

40 CV90 Mjolner.

Засоби ППО

6 дивізіонів ЗРК Patriot PAC-3 MSE;

невідома кількість ЗРК Hawk (RBS-97);

8 ЗРК IRIS-T SLS і RBS-23 BAMSE;

певна кількість RBS-70.

Оцінка шведської армії за даними IISS Фото: Politico

Окрім цього Швеція має майже 100 винищувачів JAS-39 C/D та E. Військово-морські сили представлени субмаринами, корветами, мінними тральниками і іншими засобами для ведення бойових дій у воді.

Як посилиться НАТО завдяки вступу Швеції

"Балтійське море стає озером НАТО", — заявив міністр закордонних справ Латвії Крішʼяніс Каріньш.

Приєднання Фінляндії, а зараз і Швеції фактично перетворює Балтійське море у внутрішнє море НАТО. Потенційно це спростить оборону Латвії, Литви і Естонії у випадку агресії Росії. Цьому сприятиме острів Готланд у центрі Балтійського моря. Від Швеції до Латвії лише 200 км.

Балтійське море фактично стає внутрішнім морем НАТО Фото: Financial Times

Раніше Балтійські країни покладалися майже виключно на забезпечення підкріплення та постачання через Сувальський коридор, який зʼєднує регіон з Польщею. Швеція відкриває нові можливості з моря. Стокгольм вже офіційно заявив про наміри відправити батальйон для військової присутності в Латвії. Також очікується глибша співпраця між Данією, Норвегією, Швецією і Фінляндією. Чотири країни вже планують спільно використовувати винищувальну авіацію, що робить її силою, потужнішою за Велику Британію. На чотири країни приходиться 230 винищувачів.

Росія вже оголосила про наміри посилювати свої кордони з Фінляндією, а також буде посилювати свій анклав в Калінінграді. Експерти наголошують, що попри те, що Балтійське море контролюватиметься НАТО, Росія ще нікуди не зникла. Море може стати зоною напругою з РФ.

Витрати Швеції на оборону

З початку російсько-української війни шведські витрати на оборону зростають з 2014 року. У 2024 році вони планують досягти 2% витрат від ВВП, як того вимагає НАТО. В найближчі три роки Швеція планує лише нарощувати витрати на оборону. Тільки у 2024 році армія планує витрати 11,2 млрд євро на оборону, що вже вдвічі більше, ніж у 2019 році.

Швеція планує збільшувати оборонні витрати Фото: Swedish Armed Forces

На сайті Міноборони Швеції вказано, що країна зіштовхнулась з найбільшим викликом безпеки з часів Другої світової війни. Інвестиції зростатимуть в усьому секторі безпеки. Шведська агенція оборонних технологій, зовнішня розвідка, придбання військової техніки, інвестиції в бюджет НАТО, ресурси для рекрутингу бійців – все це отримуватиме додаткове фінансування у наступні три роки.