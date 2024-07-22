РФ заплатила миллионы за 50 танкеров и создала "теневой флот", — расследование (инфографика)

Старые танкеры, которые покупают россияне, могут стать причиной экологических катастроф, написали журналисты. Проблемным является то, что их владельцы скрыты, а они свободно будут становиться в портах РФ и вывозить подсанкционные нефть и газ.

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Россия через скрытых посредников в Объединенных Арабских Эмиратах платит по 50 млн долл. и по 80 млн долл. за старые танкеры для перевозки сжиженного газа. Таким образом Кремль и дальше планирует без ограничений продавать за границу нефть и газ в обход мировых санкций. О том, как действует Москва и как создается российский "теневой флот", рассказало издание Financial Times.

Журналисты воспользовались данными, которые получили от трех аналитических источников: консалтинговой компании Windward, команды группы по отслеживанию судов Kpler, судового брокера SSY. Благодаря этому они подтвердили, что Россия уже начала готовиться к новым санкциям партнеров Украины на экспорт российской нефти и газа. Партнеры планируют повлиять на владельцев танкеров, которые помогают Москве торговать и зарабатывать миллиарды долларов для продолжения войны в Украине. Похоже на то, что Кремль уже готов к переменам. Об этом свидетельствует массовая скупка старых танкеров, заявили аналитики. Подавляющее большинство сделок было осуществлено на территории Объединенных Арабских Эмиратов (АЭС). Ориентировочное количество кораблей, которые перешли к новому владельцу — около 50 ед. При этом аналитики предполагают, что владелец — РФ, которая пытается обойти санкции.

Санкции на РФ и теневой флот и теневой флот

Какие данные получили расследователи?

Во втором квартале 2023 года в четыре раза выросло количество проданных танкеров для перевозки сжиженного газа (СПГ-танкеров). В течение последних 20 месяцев неожиданно сменили владельцев 50 СПГ-такеров. Это привлекло внимание, поскольку ранее такие операции были редкими.

Санкции на РФ — график роста количества подержанных танкеров, купленных РФ Фото: FT

Корабли, сменившие владельцев, обнаружились возле российских портов. Этот факт доказывает, что к сделкам причастна Москва, которая ищет способы продолжения торговли нефтью и газом. Санкции запретили разгружать российские танкеры в портах Западной Европы, напомнили расследователи. В ответ появились корабли с "непрозрачными" владельцами.

Аналитики также отметили, что меняют владельцев старые танкеры, которые вдруг продают за большие деньги. Например, корабль, построенный в 2007 году, продали в 2022 году за 50 млн долл. Другой аналогичного возраста — за 80 млн долл. Опасно то, что корабли старые, и могут происходить экологические катастрофы, за которые некого будет привлечь к ответственности из-за "непрозрачного" владельца.

"Я думаю, что российские СПГ-операторы считают, что это [новые санкции — ред.] уже на столе, и готовятся к этому", — привели журналисты мнение аналитика Сергея Вакуленко из Фонда Карнеги за международный мир.

Отметим, украинский аналитический центр Black Sea News отслеживает действия РФ в Черном море. В частности, аналитики ведут счет танкеров, которые регулярно заходят в российские порты. В июньском отчете они указали, что таких кораблей было 317. Среди них около 60 имеют официального владельца — РФ, остальные — Греция, Турция, Мальта и другие. Кроме того, в январе они рассказали, в каких именно портах выгружаются корабли с нефтью России.

Напоминаем, 19 июля стало известно, что ЕС накладывает санкции на теневой флот, связанный с РФ. Ранее расследователи установили еще один метод, которым Кремль обходит ограничения на морские перевозки.