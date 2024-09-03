Тіньовий флот вбиває Україну. Як хитрі нафтові схеми РФ дають гроші на війну

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І знову погана новина.

За всіх санкцій і спроб обмежити Москву у можливості фінансувати війну ми навмисно чи ненавмисно не перекриваємо основне джерело (!) грошей для знищення України.

Йдеться про нафту. І про т. зв. тіньовий флот, який став водоспадом фінансового добробуту російської влади та армії.

Через рік із гаком після запровадження західними країнами цінової стелі для російської нафти на рівні $60 головна умова для його виконання фактично припинила діяти. Майже вся нафта тепер перевозиться танкерами тіньового флоту, які мають західні страховки.

Дослідження NRC у березні виявило тіньовий флот із приблизно 1600 танкерів, багато з яких старі, у поганому стані й недостатньо застраховані.

Судна перевозять сиру нафту до країн, які не застосовували санкції проти Росії, а на шляху додому намагаються дозаправитися в портах Північного моря — частково тому, щоби скористатися нижчими цінами на пальне.

Тіньовий флот дозволив Росії створити паралельну судноплавну структуру, яка може витримати змінну тактику, і спрямованість західних санкцій, із сотнями танкерів непрозорого власника, що використовують складні маршрути.

Компанія Windward (морська компанія штучного інтелекту) зі свого боку оцінює, що цей флот виріс уже до 1 800 суден минулого року (!).

За оцінками, у світі сьогодні 12 300 нафтових танкерів. Це означає, що Росія контролює майже 15% світового флоту танкерів.

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Декілька важливих цифр:

Федеральні доходи Росії зросли до рекордних $320 мільярдів у 2023 році й повинні вирости ще більше. Експорт нафти становить 234,3 млн тонн, 82% експорту нафти у 2023 році припало на Азійсько-Тихоокеанський регіон. За даними деяких аналітиків, приблизно 1/3 грошей було витрачено на війну в Україні торік, і більшість буде спрямовано на фінансування конфлікту у 2024 році. Роль нафтогазових доходів у бюджеті Росії у 2023 році — 32%. Близько 80% доходів нафтогазового сектору дає нафтовий сектор. KSE оцінює доходи Росії від продажу нафти у розмірі $183 млрд у 2023 році й очікує, що доходи скоротяться до $145 млрд і $139 млрд у 2024 і 2025 роках (але РФ робить усе, щоб цього не сталося). Нафтогазові доходи бюджету Росії у 2023 році знизилися до $102,8 млрд порівняно з $169,5 млрд у 2022 році. Згідно з даними Росстату та оцінками Центрального банку РФ, частка нафтогазового сектору у ВВП Росії у 2023 році становила близько 27-28%. Водночас, згідно зі звітом Інституту енергетичних досліджень РАН, частка нафтового сектору (видобуток, переробка та експорт нафти) у ВВП Росії останніми роками оцінюється в діапазоні 15-20%. Що цікаво, у восьми регіонах РФ майже половина економіки — це видобуток нафти й газу.

І це означає, що експорт нафти є одним із ключових чинників наповнення бюджету Росії (!). Та й, у принципі, це найбільший сектор економіки Росії.

Більшу частку у наповненні бюджету Росії дає лише ПДВ, що становить приблизно 30-35%, порівняно з 32% нафтогазового чи 24% нафтового сектору.

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РФ заплатила мільйони за 50 танкерів і створила "тіньовий флот", — розслідування (інфографіка)

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Сьогодні ми бачимо, що Росія навчилася обходити санкції, сформувала тіньовий флот та успішно керує ним. Новини 2024 року звучать уже так:

"Доходи Росії від продажу нафти та газу в лютому зросли більш ніж на 80% порівняно з минулим роком, перевищивши $10 млрд". "Росія отримала безпрецедентний прибуток від експорту нафти: до чого тут США?". Згідно з аналізом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), торік Сполучені Штати стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, виготовлених із російської нафти, витративши на них понад $1,3 млрд (!). "Приблизно 1/8 частину оборонного бюджету Росії становлять податки за нафту та газ, куплені країнами Євросоюзу. Тому Європа є спонсором війни в Україні". "У 2023 році Британія закупила нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на 2,2 млрд фунтів стерлінгів, попри свої ж санкції". Про це стало відомо на початку березня 2024 року.

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Санкції значно відстають від схем та новацій Росії. І найважливішу роль у цьому грає скопійоване в Ірану ноу-хау — "тіньовий флот".

Метью Райт, старший аналітик із вантажних перевезень у Kpler, сортує судна, що перевозять російську нафту, на дві категорії: "сірі судна" та "темні судна":

сірі судна було продано після вторгнення — переважно власниками у Європі фірмам на Близькому Сході та Азії, які раніше були активні на ринку танкерів;

темні судна, зокрема, є ветеранами кампаній Ірану та Венесуели щодо обходу західних санкцій, які нещодавно переключилися на перевезення російської нафти.

Щомісяця у тіньовий флот продається додатково від 25 до 35 суден.

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Постає, врешті-решт, два питання:

Хто за тіньовим флотом стоїть? Як його зупинити?

Отже, хто стоїть за флотом?

Шість маловідомих компаній, зокрема створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з Росії близько 1,5 млн барелів нафти на день, повідомляє Bloomberg. Цього достатньо для покриття загального попиту Британії чи Італії, тобто фірми стали одними з найбільших ресурсних трейдерів у світі

Ось ці компанії:

Nord Axis Ltd, яка у грудні купувала понад пів мільйона барелів російської нафти на день, причому саме у "Роснефти". Компанія була зареєстрована в Гонконгу в лютому минулого року, а влітку придбала у глобального трейдера Trafigura частку у проєкті "Роснафти" під назвою "Схід Ойл". Concept Oil Services (Гонконг). Coral Energy (Дубаї). QR Trading (Дубаї). Bellatrix Energy (Гонконг).

Документи компанії Nord Axis показують, що громадянин Азербайджану Адалят Казимли став власником всіх звичайних акцій компанії у травні минулого року, а потім у червні передав їхній холдинговій компанії з Дубая. Він вважався директором Nord Axis протягом місяця з травня до червня 2022 року. Після відставки Казимли директором компанії було зазначено юриста зі Стамбула Мурата Сайїна.

Документи, датовані березнем і серпнем 2022 року, демонструють, що Казимли мав доручення на дії від імені Coral у Туреччині та підписував документи як представник компанії. Вони також показують, що Сайїн був юристом, який працює від імені Coral у турецькому бізнесі.

Але формальним організатором нафтоторговельної імперії є громадянин Азербайджану Етібар Ейюб (Eyyub).

Він головний?

Ні.

Основна особа — Сєчин.

Ігор Іванович Сєчин — російський топменеджер, президент нафтогазової компанії "Роснефть". Американські дипломати в Москві неофіційно його вважають другою людиною в Росії після Путіна.

Ейююб – номінал і менеджер проєкту, який неодноразово публічно засвічувався із Сєчіним.

Але що цікаво. Ні щодо Еююба, ні щодо Гараєва досі немає санкцій. І головне питання, що робити із тіньовим флотом?

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Удар по санкціях: тіньовий флот РФ перевозить усе більше нафти, збільшуючи доходи Москви

Як бачимо, тіньовий флот зростає. Зростають доходи Росії від експорту нафти.

Агресія проти України продовжується.

Приватні компанії США, ЄС, Великобританії продовжують купувати нафтопродукти із російської нафти.

Україні потрібно показати приклад і запровадити (!) санкції проти як відомих судів тіньового флоту, так і проти всіх компаній, які володіють ними, керують і користуються послугами.

Але головне — запровадити санкції проти згаданих номіналів — менеджерів.

Так, українські санкції не дадуть відчутної прямої дії. Але як ми можемо вимагати від партнерів не постачати агресора нафтодоларами, якщо самі заплющуємо очі на очевидні для всіх речі?

Деякі країни вже почали запроваджувати санкції:

зокрема під санкції потрапили вже 53 судна (із майже 1 800), пов'язані з російською торгівлею. Багато з них стоять біля берегів Росії, Китаю та Туреччини;

13 червня Велика Британія оголосила про широкомасштабні санкції щодо Російської Федерації. Уперше під обмежувальні заходи Лондона потрапили кораблі так званого тіньового флоту Росії та компанія "Інгосстрах" — один із провідних страховиків танкерів, які незаконно перевозять російську нафту й нафтопродукти;

Шольц заявив про плани санкцій проти тіньового флоту

А Україна поки що чомусь мовчить…

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Наступний крок — створення "нафтового Рамштайну" — коаліції партнерів з обмеження можливостей Росії обходити санкції.

Санкції повинні бути застосовані:

до бенефіціарів, менеджерів компаній, які володіють, керують тіньовим флотом, та до їхнього менеджменту;

до портів, що приймають судна тіньового флоту. Це складніший процес. Але потрібний;

до покупців російської нафти.

Світ боїться високих цін на нафту через ембарго на російську нафту. Та ембарго ніхто не пропонує (!). Росія може продавати нафту, але тільки в межах узгоджених коаліцією лімітів — не вище від $60 за барель.

І рішення треба ухвалювати вже сьогодні.

Дуже не хочеться вірити, що хтось штучно гальмує процес.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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