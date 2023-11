Удар по санкціях: тіньовий флот РФ перевозить усе більше нафти, збільшуючи доходи Москви

За даними аналітиків, щомісячна виручка Росії від транспортування морської нафти зросла на сім мільйонів євро на день, а трубопровідної — на п'ять мільйонів.

Експортна виручка Росії від викопних видів палива за жовтень стала другою найбільшою у 2023 році, з помітним зростанням морських і трубопровідних поставок сирої нафти. Половину нафтопродуктів перевозили "тіньові" танкери, які не підпадають під дію політики обмеження цін. Про це йдеться у щомісячному аналізі від Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

"Порівняно з вереснем, щомісячна експортна виручка Росії від викопних видів палива в жовтні незначно знизилася на 16 мільйонів євро на день (-2%). Найбільше скоротилися доходи від експорту нафтопродуктів морським транспортом — на 19 мільйонів євро на день (-7%) — насамперед через обмеження на експорт цих продуктів. Морська і трубопровідна нафта, з іншого боку, зросла на 7 мільйонів євро на день (+3%) і на 5 мільйонів євро на день (+4%), відповідно", — йдеться в аналізі.

Збільшення місячних доходів від СПГ на 10% (4 мільйони євро на день) пояснюється тим, що зросли поставки в країни Азії (на 8%) і навіть Європи (на 27%), додають аналітики. При цьому в жовтні активніше за інших російське викопне паливо отримував Китай. Так тісно з Москвою співпрацювали Індія, Сінгапур, Туреччина і Євросоюз.

Так, щомісячні доходи від експорту російської сирої нафти в Китай зросли на 4%. А щомісячні доходи Росії від морських поставок сирої нафти в Індію зросли на 17% — до близько 500 мільйонів євро.

У жовтні 48% російської нафти і нафтопродуктів перевозили танкери, на які діють обмеження цін на нафту. А для перевезення 52% сировини Москва використовувала "тіньові" танкери, які не підпадають під міжнародні санкції.

"Встановлення верхньої межі ціни на сиру нафту на рівні 30 доларів США за барель могло б скоротити доходи Росії на 52% (7,82 мільярда євро) тільки в жовтні. Якби ця верхня межа була встановлена після введення санкцій проти російської нафти в грудні 2022 року, доходи Росії від експорту нафти могли б скоротитися майже наполовину — до 59 мільярдів євро (-49%)", — зазначають у CREA.

Тим часом 23 листопада стало відомо, що три великі грецькі судноплавні компанії, які протягом десятиліть допомагали з експортом російської нафти, відмовляються від транспортування "чорного золота", щоб уникнути санкцій США. Тепер у РФ залишиться ще менше судноплавних компаній, згодних транспортувати нафту в Азію, Туреччину, на Близький Схід, до Африки та Південної Америки.

Також Фокус розповідав, що завдяки обмеженню ціни на нафту для Росії, яке запрацювало наприкінці 2022 року, знизилися доходи Кремля.