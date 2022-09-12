Основний удар: як на Росію вплине обмеження нафтової ціни

Про такі санкції для РФ оголосили держави G7, які самі вже повністю відмовилися від російської нафти, або знаходяться в процесі відмови. Нові обмеження мають ще більше звузити ринок збуту для російської нафти.

З 5 грудня 2022 року країни G7 збираються запровадити обмеження ціни на нафту для Росії. Фокус у своєму огляді "Примус до поразки. Як довго Росія зможе вести війну без нафтодоларів" детально аналізує, як діятимуть нафтові санкції проти Росії.

Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) у коментарі Фокусу зазначив, що прецедентів запровадження таких санкцій ще не було в історії. Загалом експерт згадує такі нафтові санкції:

заборона продажу нафти (Іран та Венесуела)

обмеження торгівлі мінімальними обсягами для задоволення потреб у продовольстві та ліках (Ірак)

обмеження ціни на нафту (Росія)

Поки залишається низка питань про те, як діятиме обмеження ціни на нафту:

які країни, окрім G7, підтримають санкції

на якому рівні обмежать ціну російської нафти

чи ціну переглядатимуть

Опитані Фокусом експерти припускають, що обмеження ціни на нафту для Росії діятиме через страхування нафтових танкерів.

Агія Загребельська, засновниця "Ліга антитрасту" описує дію механізму так:

Покупці нафти, які в сукупності становлять близько 80% світового ВВП, добровільно зобов'яжуться купувати російську нафту за певною ціною

Страхові та логістичні компанії, які контролюють понад 50% світового ринку перевезень нафти морем, відмовляться страхувати і перевозити нафту, ціна якої буде вищою за встановлену.

"Нафту сортів російського походження не можна буде вивозити через порти, оскільки страхування таких танкерів буде заборонено. Тобто G7 закриє для російських сортів нафти URALS та SOKОL більшість ринків", — коментує Віталій Шапран, член Ради НБУ.

Нафтові санкції можуть стати сильним знаряддям впливу на країну-агресора. "Якщо механізм обмеження цін на нафту запрацює, його сміливо можна буде порівняти з HIMARS на санкційному фронті", — робить висновок Агія Загребельська.

В огляді огляду "Примус до поразки. Як довго Росія зможе вести війну без нафтодоларів" експерти також розповіли Фокусу, коли варто очікувати ефекту від нафтових санкцій.

Також Фокус писав про можливе підвищення нафтових цін у Європі в другій половині листопада 2022 року на хвилі очікування введення санкцій проти РФ.

Раніше Фокус із посиланням на іноземні ЗМІ повідомляв, що Росія, як і раніше, отримує рекордний прибуток від викопного палива, завдяки чому може собі дозволити фінансувати війну в Україні.