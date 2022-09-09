Принуждение к поражению. Как долго Россия сможет вести войну без нефтедолларов

Страны G7 отказываются от российской нефти и с 5 декабря 2022 вводят ограничение цен на "черное золото" российского происхождения. Как это подействует на сырьевую российскую экономику и чем поможет Украине.

Российской экономике, похоже, все же решили нанести серьезный удар. Страны большой семерки договорились ввести ограничение цен для сырой нефти из РФ с 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов – с 5 февраля 2023 года. Инициативу поддержали все страны G7: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Как отмечает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), эти страны уже прекратили или ограничили покупку нефти у РФ, либо же находятся в процессе отказа от нее. Вопрос в том, присоединятся ли к инициативе следующие страны, которые сегодня покупают российскую нефть: Китай, Индия и Турция.

Агия Загребельская, основательница "Лиги антитраста", называет следующие детали инициативы, которые пока неизвестны:

какие страны, кроме G7, присоединятся к санкциям

на каком уровне ограничат цену российской нефти

будет ли цена устанавливаться на определенный период или периодически будет идти ее пересмотр.

[ + – ] Эксперт: ограничение цен на нефть означает, что экономика России переходит под контроль к G7

Дружба против России. Как можно реализовать сценарий с ограничением цены на нефть

"Таких прецедентов в истории еще не было, – комментирует решение G7 Дмитрий Горюнов. — В истории есть факты запрета продажи нефти в случае с Ираном и Венесуэлой, или ограничение торговли только объемами минимальных жизненных потребностей в продуктах питания и лекарствах в случае с Ираком. Но индивидуальную цену для конкретной страны в мире еще не вводили".

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, ограничение цен на нефть для России будет реализовано через страхование танкеров, поскольку львиную долю мировых страховщиков составляют западные компании.

"Нефть сортов российского происхождения нельзя будет вывозить через порты, поскольку страхование таких танкеров будет запрещено. То есть G7 закроет для российских сортов URALS и SOKОL большинство рынков", — комментирует Виталий Шапран, член Совета НБУ.

[ + – ] Страховые и логистические компании откажутся страховать и перевозить по морю российскую нефть, цена которой будет выше установленной

"Покупатели нефти, которые в совокупности составляют около 80% мирового ВВП, добровольно обяжутся покупать российскую нефть по заранее определенной цене. А страховые и логистические компании, которые контролируют более 50% мирового рынка перевозок нефти по морю, откажутся страховать и перевозить нефть, цена которой будет выше той, что определена картелем", — продолжает Агия Загребельская.

Собеседница Фокуса описывает этот механизм, как картель покупателей, дисциплина в котором поддерживается олигополией на смежном рынке.

"Если в антитрастовом законодательстве картель выступает нарушением, то его применение для ограничения разрушительного воздействия монопольного игрока вполне приемлемо", — добавляет Загребельская.

По пути СССР. Как ограничение цен на российскую нефть повлияет на Россию

Важным условием для краха советской империи в 1991 году стал длительный период низких цен на нефть. Без поступления в достаточном количестве так называемых "нефтедолларов" сырьевая экономика СССР постепенно пришла в упадок, и империя потеряла возможность сдерживать стремление к независимости бывших советских республик.

Экономика России, как преемницы советской империи, на новом этапе может остаться без значительной доли "нефтедолларов" со всеми вытекающими разрушительными последствиями. По мнению Агии Загребельской, если механизм ограничения цен на нефть заработает, его смело можно будет сравнить с HIMARS на санкционном фронте.

[ + – ] Ограничение цен на нефть собеседница Focus.ua сравнивает с HIMARS на санкционном фронте. Фото: Flickr

"В теории, ограничение цены на российскую нефть может очень сильно повлиять на РФ, поскольку 38% доходов российского госбюджета в этом году должны приходиться на нефтегазовый сектор", — рассуждает Дмитрий Горюнов. Однако точные цифры потерь агрессора, по мнению эксперта, зависят от возможности ввести такое ограничение в принципе, а также от конкретных параметров таких договоренностей.

Следует отметить, что экономика России с начала вторжения в Украину уже существенно страдает от санкций. Однако именно нефтегазовый сектор пока помогает агрессору держаться на плаву.

"Санкции уже разделили экономику РФ на энергетический и не-энергетический секторы. В последнем уже наступает коллапс: заводы стоят, наполовину упала активность в машиностроении и авиационных перевозках, в торговле пустует 30-50% площадей в зависимости от региона", — констатирует Виталий Шапран.

Собеседник Фокуса добавляет, что пока правительство РФ за счет "нефтедолларов" предоставляет субсидии аграрному, транспортному и другим секторам, но если выручка нефтяной отрасли упадет на 50%, то она ​​сама окажется на грани выживания.

Попытки РФ удержать сбыт нефти за счет альтернативных направлений вряд ли будут успешными.

"Хотя правительство РФ и продолжает рассказывать басни о том, что будет поставлять всю нефть в КНР, торговля между РФ и КНР в долларах или евро невозможна из-за ограничения расчетов для российских банков, а юань в полном объеме не является свободно конвертируемой валютой, — отмечает Шапран. — Другие страны-изгои либо имеют свою нефть, как Иран, либо не имеют возможности покупать и перерабатывать много нефти".

[ + – ] Эксперты сомневаются, что Россия сможет продавать свою нефть КНР в обход санкций

Шапран добавляет, что у РФ нет мощных нефтяных хранилищ, как в США, а консервация скважин – очень дорогое дело. Соответственно, собеседник Фокуса прогнозирует, что с 5 декабря "московии" придется продавать свою нефть по цене, которую определит G7, что фактически означает переход контроля над экономикой РФ к G7".

То вверх, то вниз. Как ограничение поставок из РФ повлияет на нефтяной рынок

Россия выступает одним из крупнейших мировых поставщиков нефти с долей рынка в 12%. Соответственно, ограничение поставок от такого игрока будет отражаться на ситуации на глобальном рынке и мировых ценах на нефть.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея", не исключает повышения цен на нефть по всей Европе во второй половине ноября 2022 года на волне ожидания введения санкций против РФ.

"Накануне введения ограничения цен на нефть произойдет увеличение поступлений в российский бюджет из-за роста стоимости энергоносителей и спекулятивного характера формирования котировок, которые будут отражать не реальное соотношение спроса и предложения, а ожидания относительно возможного изменения цен, — предупреждает Геннадий Рябцев. – Россия получит даже больше доходов, чем ожидала – если в федеральном бюджете средняя цена нефти URALS закладывалась на уровне $44,2 за баррель, то теперь она торгуется по цене $75-80 за баррель".

Собеседник Фокуса призывает не использовать этот аргумент, как повод для отказа от санкций, и смириться с тем, что эффект от них не следует ожидать ранее второй половины 2023 года.

"Задача минимум – сдержать цены от повышения накануне 5 декабря и в начале следующего года, когда вступят в действие санкции ЕС в отношении российской нефти и нефтепродуктов, а также застраховаться от повышения цен в случае обострения противостояния в Ливии и Ираке, которые сегодня поставляют значительную часть нефтяного ресурса на мировые рынки", — продолжает Агия Загребельская.

Однако, когда ажиотажный спрос уляжется, нельзя исключать отката цен назад и дальнейшего удешевления нефти.

Виталий Шапран ожидает установление следующих цен в регионе:

марка нефти Brent: около $100 за баррель

марка URALS (Россия): $40-50 за баррель и ниже на черном рынке.

"В такой ситуации мы можем увидеть цены на бензин около 25-30 грн. за литр. А для Украины дешевые энергоресурсы – главный стимул экономического роста", — заключает Шапран.

Агия Загребельская считает снижение цен на нефть задачей максимум, которого вряд ли удастся достичь в виду того, что пока цены на нефть регулирует картель ОПЕК+, лидером которого выступает Саудовская Аравия.

"Кронпринц Мухаммад ибн Салман уже не раз давал понять, что для королевства для покрытия расходов на нескромные проекты принца наиболее уместна цена порядка $100 за баррель. Поэтому, в случае существенного снижения цены, мы можем ожидать ограничения добычи от картеля ОПЕК", — уточняет собеседница Фокуса.

[ + – ] Если цены на нефть сильно снизятся, картель ОПЕК может ограничить добычу

Чудо-оружие. Как ограничение цен на российскую нефть может сдержать агрессора

Желаемый эффект от санкций – лишение агрессора способности финансировать войну. Однако Дмитрий Горюнов напоминает, что у РФ остается еще немало средств, поэтому санкции, скорее, выглядят как средство дополнительного давления на агрессора, а не инструмент для лишения его физической возможности воевать.

Геннадий Рябцев также считает, что влияние санкций, касающихся нефтегазового сектора, будет отсрочено во времени и проявится не раньше второй половины 2023 года, когда рынок поймет, что нехватка поставок из РФ компенсирована в полном объеме, и мировые цены на нефть пойдут вниз.

"Потенциальное сокращение добычи на 35% повлияет на все связанные отрасли (сервисные, страховые, финансовые компании), а также занятость и социальную сферу в районах добычи нефти, которые будут деградировать", — прогнозирует Рябцев. По словам эксперта, прежде всего, это касается регионов с высокой стоимостью добычи в европейской части РФ (Башкирия, Удмуртия, Татарстан) и территорий, где есть проблемы с качеством сырья.

"Ограничение цен на российскую нефть снизит доходы российского бюджета. Это приведет к сокращению расходов на войну и социальные нужды, что означает меньше ракет и больше недовольных своей жизнью россиян. Следствием станет ослабление российской армии и правительства", – прогнозирует развитие событий Агия Загребельская.

[ + – ] Сколько будет длиться война? Собеседник Фокуса надеется, что в 2023 году России не хватит денег на "глупые военные забавы" Фото: ТАСС

Виталий Шапран смотрит в будущее с еще большим оптимизмом. Он считает, что уже в первом квартале 2023 года в федеральном бюджете не будет хватать денег на "глупые военные забавы", а даром производить ракеты, танки, артиллерию и другое вооружение никто не будет.

По мнению собеседника Фокуса, под запрет попадет около 75-80% поставок нефти из РФ, а в качестве альтернативы у России останется только нефтепровод Дружба (идет через Украину) и нефтепроводы в КНР, поскольку транспортировка нефти в цистернах очень дорого стоит.

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