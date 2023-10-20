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Авто

Лідери індустрії: названо найбільших автовиробників за виторгом у 2023 році

Volkswagen, Авто, Автомобілі, Автовиробники, Доходи, Найбільші автовиробники, Виторг, Статистика
Фото: Volkswagen | Виторг Volkswagen AG у 2023 році становила 318,32 мільярда доларів

Деякі автовиробники змогли збільшити свій виторг завдяки китайському ринку. Більшість концернів зосереджені на переході до виробництва електромобілів.

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У 2023 році продажі нових автомобілів у світі зросли на 10,3%. Експерти назвали 20 найбільших автовиробників за виторгом. Рейтинг опублікували на сайті yahoo! finance.

Цього року в автоіндустрії відбулися серйозні зміни. Китайські виробники стали завойовувати глобальний ринок, пропонуючи більше доступних і розкішних моделей.

Компанія Tesla майже увійшла в десятку найбільших автовиробників, поступившись місцем китайському концерну SAIC Motor Corporation Limited. Водночас інші великі американські виробники змогли зберегти свої позиції, попри страйки Об'єднання автомобільних робітників (UAW).

Головною тенденцією в автоіндустрії є поступовий перехід багатьох компаній на виробництво електромобілів. Проте далеко не всі клієнти готові перейти на повністю електричні моделі.

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Німецький концерн Volkswagen AG зміг значно збільшити свої доходи шляхом збільшення виробництва електрокарів у Китаї. Схожу стратегію використовують Toyota і Honda.

Топ 20 найбільших автовиробників за виторгом у 2023 році:

  1. Volkswagen AG — $318,32 млрд.
  2. Toyota Motor Corporation — $286,15 млрд.
  3. Stellantis N.V. — $200,92 млрд.
  4. Ford Motor Company — $169,82 млрд.
  5. General Motors Company — $169,73 млрд.
  6. Mercedes-Benz Group AG — $161,91 млрд.
  7. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) — $158,03 млрд.
  8. Honda Motor Co Ltd — $129,18 млрд.
  9. Hyundai Motor Company — $118,37 млрд.
  10. SAIC Motor Corporation Limited — $103,22 млрд.
  11. Tesla Inc. — $94,03 млрд.
  12. China FAW Group — $87,68 млрд.
  13. Nissan Motor Co Ltd — $83,11 млрд.
  14. Guangzhou Automobile Industry Group — $77,34 млрд.
  15. BYD Company Limited — $76,6 млрд.
  16. Kia Corporation — $72,94 млрд.
  17. Dongfeng Motor Corporation — $68,42 млрд.
  18. Beijing Automotive Group — $67,28 млрд.
  19. Zhejiang Geely Holding Group — $60,39 млрд.
  20. Renault SA — $55,15 млрд.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Stellantis випустить нову лінійку недорогих електрокарів.