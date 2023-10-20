Лідери індустрії: названо найбільших автовиробників за виторгом у 2023 році

Деякі автовиробники змогли збільшити свій виторг завдяки китайському ринку. Більшість концернів зосереджені на переході до виробництва електромобілів.

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У 2023 році продажі нових автомобілів у світі зросли на 10,3%. Експерти назвали 20 найбільших автовиробників за виторгом. Рейтинг опублікували на сайті yahoo! finance.

Цього року в автоіндустрії відбулися серйозні зміни. Китайські виробники стали завойовувати глобальний ринок, пропонуючи більше доступних і розкішних моделей.

Компанія Tesla майже увійшла в десятку найбільших автовиробників, поступившись місцем китайському концерну SAIC Motor Corporation Limited. Водночас інші великі американські виробники змогли зберегти свої позиції, попри страйки Об'єднання автомобільних робітників (UAW).

Головною тенденцією в автоіндустрії є поступовий перехід багатьох компаній на виробництво електромобілів. Проте далеко не всі клієнти готові перейти на повністю електричні моделі.

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Німецький концерн Volkswagen AG зміг значно збільшити свої доходи шляхом збільшення виробництва електрокарів у Китаї. Схожу стратегію використовують Toyota і Honda.

Топ 20 найбільших автовиробників за виторгом у 2023 році:

Volkswagen AG — $318,32 млрд. Toyota Motor Corporation — $286,15 млрд. Stellantis N.V. — $200,92 млрд. Ford Motor Company — $169,82 млрд. General Motors Company — $169,73 млрд. Mercedes-Benz Group AG — $161,91 млрд. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) — $158,03 млрд. Honda Motor Co Ltd — $129,18 млрд. Hyundai Motor Company — $118,37 млрд. SAIC Motor Corporation Limited — $103,22 млрд. Tesla Inc. — $94,03 млрд. China FAW Group — $87,68 млрд. Nissan Motor Co Ltd — $83,11 млрд. Guangzhou Automobile Industry Group — $77,34 млрд. BYD Company Limited — $76,6 млрд. Kia Corporation — $72,94 млрд. Dongfeng Motor Corporation — $68,42 млрд. Beijing Automotive Group — $67,28 млрд. Zhejiang Geely Holding Group — $60,39 млрд. Renault SA — $55,15 млрд.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Stellantis випустить нову лінійку недорогих електрокарів.