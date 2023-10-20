Витісняють дизельні авто: в ЄС зафіксували рекордний попит на електромобілі

Дизельні автомобілі продовжують втрачати свою популярність на європейському ринку. У вересні рекордний попит був у гібридних авто та електромобілів.

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У Європейському Союзі електромобілі продовжують витісняти дизельні автомобілі. Кількість реєстрацій таких авто зросла на 14,3% за рік. Про це розповіли на сайті ACEA.

У Європейській асоціації автовиробників поділилися, що в ЄС за вересень зареєстрували на 9,2% більше нових авто, ніж за минулий місяць. Загалом у Європі купили 861 062 автомобілі за цей період.

Уже 14-й місяць поспіль у Євросоюзі відбувається зростання продажів нових автомобілів. При цьому дедалі популярнішими стають гібриди та електрокари.

Найпопулярнішими залишаються бензинові авто. Проте їхня частка зменшилася з 35,3% до 34,1% за рік.

Також великий попит у вересні був на гібридні автомобілі. Вони зайняли 27,3% ринку.

Електромобілі зайняли 14,8% від загального обсягу продажів. В ЄС за вересень купили 127 149 таких авто. Частка дизельних автомобілів у Євросоюзі зменшилася з 15,9% до 12,7%.

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У багатьох країнах ЄС зафіксовано зростання продажів нових авто. Винятком є Угорщина, в якій було продано на 3,2% менше автомобілів з початку 2023 року.

Раніше Фокус писав, що в Україні також знизилася частка дизельних автомобілів.