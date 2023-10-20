Вытесняют дизельные авто: в ЕС зафиксировали рекордный спрос на электромобили

Дизельные автомобили продолжают терять свою популярность на европейском рынке. В сентябре рекордный спрос был у гибридных авто и электромобилей.

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В Европейском Союзе электромобили продолжают вытеснять дизельные автомобили. Количество регистраций таких авто выросло на 14,3% за год. Об этом рассказали на сайте ACEA.

В Европейской ассоциации автопроизводителей поделились, что в ЕС за сентябрь зарегистрировали на 9,2% больше новых авто, чем за прошлый месяц. Всего в Европе купили 861 062 автомобиля за этот период.

Уже 14-й месяц подряд в Евросоюзе происходит рост продаж новых автомобилей. При этом все популярнее становятся гибриды и электрокары.

Самыми популярными остаются бензиновые авто. Тем не менее их доля уменьшилась с 35,3% до 34,1% за год.

Также большой спрос в сентябре был на гибридные автомобили. Они заняли 27,3% рынка.

Электромобили заняли 14,8% от общего объема продаж. В ЕС за сентябрь купили 127 149 таких авто. Доля дизельных автомобилей в Евросоюзе уменьшилась с 15,9% до 12,7%.

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Во многих странах ЕС зафиксирован рост продаж новых авто. Исключением является Венгрия, в которой было продано на 3,2% меньше автомобилей с начала 2023 года.

Ранее Фокус писал, что в Украине также снизилась доля дизельных автомобилей.