Первый электромобиль Cadillac выходит на европейский рынок (фото)

Электромобиль Cadillac Lyriq в Европе поначалу предложат только в богатой комплектации и с топовой 510-сильной установкой. Запас хода кроссовера составляет 494 км.

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General Motors возвращаются в Европу с новым семейством электромобилей. Первой моделью, представленной на европейском рынке, станет новый Cadillac Lyriq. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Со следующей недели первый электромобиль Cadillac начнут продавать в Швейцарии — там уже открыли представительство американского концерна. Вскоре модель появится и в других европейских странах.

В Европе кроссовер предложат в 510-сильном исполнении Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Lyriq, характеристики и цена в Европе

Электрокроссовер Cadillac Lyriq в Швейцарии будет стоить от 82 000 франков ($89 650). В США модель дешевле – от $58 000 за базовую версию.

Столь большая разница в стоимости обусловлена тем, что на первых порах новый Cadillac Lyriq в Европе будет предложен только в богато оснащенной полноприводной версии мощностью 510 л. с., а начальные варианты с задним приводом появятся позже.

Такой электрокар оснащен батареей на 100 кВт∙ч и может проехать 494 км без подзарядки. Комплектация включает бесключевой доступ в салон со смартфона, огромный 33-дюймовый дисплей, дорогую акустику AKG с 19 динамиками и систему полуавтномного вождения Super Cruise.

Оснащение включает огромный 33-дюймовый дисплей Фото: General Motors

Вслед за Cadillac Lyriq в Европе появятся и другие электромобили General Motors. В первую очередь, речь идет о Chevrolet Blazer и Equinox, а вот огромные Hummer пока под вопросом – они слишком большие для европейских дорог.

Напомним, что концерн General Motors сократил до минимума присутствие в Европе после продажи брендов Opel и Vauxhall в 2017 году. Фактически в последнее время там продавали мелкими партиями только Chevrolet Corvette.

Ранее Фокус рассказывал про флагманский электромобиль Cadillac Celestiq за $340 000.

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