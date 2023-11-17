Танкери, що потрапили під санкції США, перевозили нафту РФ в Індію, — Reuters

За даними журналістів, під санкції потрапили судна під прапором Ліберії — "Казань", "Лиговский проспект" і NS Century, які вивантажили російську нафту Sokol в Індії у вересні і в жовтні.

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Три танкери для перевезення нафти, які нещодавно стали об'єктами санкцій з боку США, останніми місяцями систематично здійснювали транспортування російської нафти марки Sokol у напрямку Індії. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані відстеження суден від компаній LSEG і Kpler.

У четвер, 16 листопада, США ввели санкції проти низки компаній і нафтових танкерів за транспортування російської нафти, проданої за ціною, що перевищує встановлену "стелю" G7. Цей крок Вашингтона спрямований на закриття можливих виходів у механізмі, запровадженому з метою обмеження нафтових доходів Кремля.

Згідно із заявою Міністерства фінансів Штатів, під санкції потрапили судна під прапором Ліберії — "Казань", "Лиговский проспект" і NS Century.

У вересні всі три танкери типу Aframax виконали розвантаження російської нафти марки Sokol в Індії, і згідно з даними LSEG, два з них почали новий рейс у жовтні.

NS Century зараз прямує в порт Вадінар в Індії. Очікується, що судно з нафтою Sokol прибуде до Індії 25 листопада.

Нафту Sokol видобувають у рамках проєкту "Сахалін-1" під управлінням дочірньої компанії "Роснефти" після виходу з нього ExxonMobil. Серед інших акціонерів — індійська компанія ONGC Videsh, а також консорціум японських фірм Sakhalin Oil and Gas Development Co.

Нагадаємо, що до Ради ЄС надійшли пропозиції щодо 12 пакету санкцій проти Російської Федерації. Так, пропонується запровадити санкції ще проти понад 120 фізичних та юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що 11 пакет санкцій проти РФ затвердили наприкінці червня 2023 року. До нього увійшли заходи, спрямовані на боротьбу з обходом Росією вже раніше введених обмежень.