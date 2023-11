Удар по санкциям: теневой флот РФ перевозит все больше нефти, увеличивая доходы Москвы

По данным аналитиков, ежемесячная выручка России от транспортировки морской нефти выросла на семь миллионов евро в день, а трубопроводной — на пять миллионов.

Экспортная выручка России от ископаемых видов топлива за октябрь стала второй крупнейшей в 2023 году, с заметным ростом морских и трубопроводных поставок сырой нефти. Половину нефтепродуктов перевозили "теневые" танкеры, которые не подпадают под действие политики ограничения цен. Об этом говорится в ежемесячном анализе от Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

"По сравнению с сентябрем, ежемесячная экспортная выручка России от ископаемых видов топлива в октябре незначительно снизилась на 16 миллионов евро в день (-2%). Больше всего сократились доходы от экспорта нефтепродуктов морским транспортом — на 19 миллионов евро в день (-7%) — прежде всего из-за ограничений на экспорт этих продуктов. Морская и трубопроводная нефть, с другой стороны, выросла на 7 миллионов евро в день (+3%) и на 5 миллионов евро в день (+4%), соответственно", — говорится в анализе.

Увеличение месячных доходов от СПГ на 10% (4 миллиона евро в день) объясняется тем, что возросли поставки в страны Азии (на 8%) и даже Европы (на 27%), добавляют аналитики. При этом в октябре активнее остальных российское ископаемое топливо получал Китай. Так тесно с Москвой сотрудничали Индия, Сингапур, Турция и Евросоюз.

Так, ежемесячные доходы от экспорта российской сырой нефти в Китай выросли на 4%. А ежемесячные доходы России от морских поставок сырой нефти в Индию выросли на 17% — до около 500 миллионов евро.

В октябре 48% российской нефти и нефтепродуктов перевозили танкеры, на которые действуют ограничения цен на нефть. А для перевозки 52% сырья Москва использовала "теневые" танкеры, которые не подпадают под международные санкции.

"Установление верхнего предела цены на сырую нефть на уровне 30 долларов США за баррель могло бы сократить доходы России на 52% (7,82 миллиарда евро) только в октябре. Если бы эта верхняя граница была установлена после введения санкций против российской нефти в декабре 2022 года, доходы России от экспорта нефти могли бы сократиться почти наполовину — до 59 миллиардов евро (-49%)", — отмечают в CREA.

Тем временем 23 ноября стало известно, что три крупные греческие судоходные компании, которые в течение десятилетий помогали с экспортом российской нефти, отказываются от транспортировки "черного золота", чтобы избежать санкций США. Теперь у РФ останется еще меньше судоходных компаний, согласных транспортировать нефть в Азию, Турцию, на Ближний Восток, в Африку и Южную Америку.

Также Фокус рассказывал, что благодаря ограничению цены на нефть для России, которое заработало в конце 2022 года, снизились доходы Кремля.