Экспорт нефти из России резко рухнул до трехмесячного минимума, — Bloomberg (инфографика)

На фоне сокращения морских поставок, снижается и заработок Кремля. Так, еженедельные доходы от экспортных пошлин на нефть снизились до самого низкого уровня за два месяца.

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Российский экспорт нефти морем в ноябре сократился до самого низкого уровня с августа 2023 года. Сокращение поставок происходит накануне встречи министров в формате ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Ожидается, что во время переговоров будут обсуждены соблюдение условий сокращения добычи "черного золота". Об этом пишет агентство Bloomberg.

Россия сократила морские перевозки нефти Фото: Bloomberg

Отмечается, что Москва сократила нефтяной экспорт после резкого роста поставок в октябре. Так, до 19 ноября из российских портов отгружалось около 2,7 миллиона ​​баррелей нефти в сутки — это на 580 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с пересмотренным показателем за период до 12 ноября. Это самое масштабное снижение за последние 4 месяца.

Журналисты пишут, что в начале августа в Кремле говорили, что РФ будет отдавать на экспорт не более 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

"Эта политика была подтверждена в начале ноября. Группа производителей нефти ОПЕК+, которую совместно возглавляют Россия и Саудовская Аравия, встретится в Вене 26 ноября, чтобы обсудить, как реагировать на ухудшение ситуации на нефтяном рынке, а также установить цели добычи на первую половину 2024 года", — сказано в публикации.

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В то же время средний четырехнедельный поток снизился до 3,23 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 200 тыс. баррелей в день ниже показателя за период до 12 ноября.

"Еженедельные доходы Кремля от экспортных пошлин на нефть упали до самого низкого уровня за два месяца, причем падение объемов частично компенсировалось повышением пошлины в ноябре", — говорится в материале.

ОПЕК+ и сокращение добычи нефти

ОПЕК+, в которую входят страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ведущие союзники, включая Россию, сокращает добычу с 2022 года, что, по мнению альянса, является упреждающей мерой для поддержания стабильности рынка.

Саудовская Аравия, которую считают лидером ОПЕК, впервые решилась добровольно сократить добычу в июле этого года. Это делалось в рамках более широкой сделке по ограничению поставок, согласованной некоторыми членами ОПЕК+ еще в апреле.

В сентябре королевство заявило, что продлит дополнительное добровольное сокращение до конца года и будет пересматривать это решение ежемесячно. Вскоре примеру Саудовской Аравии последовала и РФ, которая заявила, что не отказывается от добровольного сокращения поставок сырой нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что этих ограничений Москва будет придерживаться до конца 2023 года

Тем временем июньское решение ОПЕК+ уже ограничивает поставки до 2024 года.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года действует эмбарго на импорт морской нефти из России, которое ввел Европейский Союз. А страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.