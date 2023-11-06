Нефти станет меньше: в РФ решили добровольно сократить экспорт на мировой рынок

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в следующем месяце состоится анализ рынка, после чего в Кремле будут решать, сокращать или увеличивать объем поставок "черного золота"

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Страна-агрессор Россия продолжит политику ограничения зарубежных поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в день до конца декабря 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Эта мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле этого года, которое продлится до конца декабря 2024-го. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в следующем месяце состоится анализ рынка, после чего в Кремле будут решать, сокращать или увеличивать объем поставок "черного золота".

Отмечается, что заявление Москвы о своей готовности сокращать добычу и поставки нефти вместе со своим союзником по ОПЕК+ Саудовской Аравией, прозвучало в тот момент, когда российские нефтяные потоки превысили запланированный уровень.

"Добровольное сокращение призвано усилить меры, принятые странами ОПЕК+ с целью поддержки стабильности и баланса нефтяных рынков", — сказал российский чиновник.

Между тем, цены на нефть умеренно растут. Так, с начала торговой сессии утром 6 ноября, марка Brent подорожала на 0,65% — до 85,44 доллара за баррель, а сорт WTI прибавил в цене на 0,78% и теперь стоит 81,14 доллара за баррель.

Отметим, что средняя цена на основную марку российской нефти Urals в январе — августе текущего года снизилась в 1,45 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года и составила 56,58 доллара за баррель. Кроме того, в первом полугодии 2023 года нефтегазовые доходы России обвалились почти на 50%.

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Напомним, 17 октября стало известно, что в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть. Так, Минфин страны рассматривает возможность ввести новые ограничения против тех, кто обходит санкции и покупает "черное золото" из РФ.

Также напомним, что российская нефть все равно попадает на европейский рынок несмотря на жесткие международные санкции. По данным СМИ, та же Германия, которая поддерживает Украину в войне с РФ, покупает нефть агрессора в Казахстане с помощью компании Rosneft Deutschland, дочернего предприятия "Роснефти".