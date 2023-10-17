Еще больше свяжут руки: в США придумали новые ограничения для нефти из РФ

По данным Минфина США, доходы РФ от экспорта энергоносителей в 2023 году снизились на 44%, при этом в Кремле решили еще и потратить средства на создание теневого флота для транспортировки "черного золота".

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В Соединенных Штатах Америки планируют усилить контроль над потолком цен на российскую нефть с помощью новых ограничений против тех, кто обходит санкции. Также в Министерстве финансов изучают возможность увеличить издержки РФ на транспортировку нефти, сообщает Минфин США.

Так, по словам, исполняющего обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрика Ван Нострэнда, новые санкции коснутся теневого флота, который активно использует Москва для транспортировки своей нефти.

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"Как для того, чтобы препятствовать его дальнейшему расширению, так и для того, чтобы, когда Кремль решит инвестировать в него дополнительные средства, продолжить вытягивать средства из его военных фондов", – сказал он.

Он также добавил, что США и союзники изначально своим планом предоставили РФ право выбора. В Москве могли бы придерживаться установленного лимита цен на нефть, что позволило бы торговать энергоносителями со значительной скидкой, или же инвестировать огромные средства в "теневой флот". В Кремле выбрали второй путь, но подобные действия, как отметил Ван Нострэнд, способствуют растущему бюджетному дефициту России.

"Доходы от экспорта энергоносителей – основного источника доходов Кремля – снизились на 44% по сравнению с 2022 годом. Эта ситуация очень встревожила российских экономических чиновников. Но не забываем, что в этой цифре не учтены большие расходы, которые Россия понесла, пытаясь построить альтернативную экосистему кораблей и услуг. Поэтому реальные экономические потери для Кремля значительно выше", — объяснил Эрик Ван Нострэнд.

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Отметим, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель. При этом на фоне ограничений страна-агрессор начала активнее сотрудничат с ОАЭ, чтобы сбывать в этой стране энергоресурсы. Кроме того, россиянам удалось создать теневой флот, который обходил международные санкции и доставлял российскую нефть покупателям по всему миру.

К слову, еще в сентябре 2023 года ни США, ни страны G7 не беспокоились из-за российской нефти и отмечали, что не будут пересматривать цены на "черное золото". Но уже 12 октября стало известно, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции в ответ на обход ценовых ограничений против российской нефти.