Закончатся деньги: эксперты рассказали, что заставит Путина отказаться от войны с Украиной

Сообщается, что если доходы Кремля от экспорта нефти упадут до 350 миллиардов долларов, то Путин вряд ли продолжит войну, так как в противном случае не сможет поддерживать внутреннюю стабильность.

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Если доходы Кремля от экспорта нефти упадут до 350 млрд долларов в год, президент РФ Владимир Путин может отказаться от военного вторжения в Украину. Об этом пишет издание Newsweek.

Сообщается, что экономист Кирилл Рогов заявил, что за войну России против Украины сейчас "платят" покупатели российской нефти. По его словам, доход от экспорта российской нефти составил 590 млрд долларов в 2022 году и 460 млрд долларов в 2023 году.

По словам эксперта, инвестирование российского государства в инфраструктуру и трата на социальные политики будут затруднены, если доходы от экспорта нефти упадут до уровня 2015 или 2020 годов. Тогда средняя цена на нефть составляла всего 47 долларов за баррель.

Рогов уверен, что если доходы от экспорта нефти упадут до 350 миллиардов долларов, то Путин вряд ли продолжит войну, так как в противном случае не сможет поддерживать внутреннюю стабильность.

Как рассказала журналистам Габриэль Рид, замдиректора компании стратегической разведки S-RM, падение экспортных доходов повлияет на способность России финансировать войну.

"Рост цен на нефть, вызванный недавними событиями в Израиле, потенциально может привести к увеличению экспортных доходов России, тем самым помочь финансировать российскую военную машину", — сказала она.

По словам Рид, цены на нефть могут стабилизироваться, если конфликт между Израилем и ХАМАС утихнет.

"Россия будет стремиться воспользоваться повышенными ценами на нефть, пока это возможно, но долгосрочные перспективы гораздо менее однозначны", — сказала она.

Сообщается, что продажа нефти Индии и Китаю и избежание новых нефтяных эмбарго могут вселить в Кремль оптимизм в отношении того, что экономика сможет восстановиться, несмотря на санкции, но сокращение социальных расходов и повышение налогов на частный бизнес будут подавлять экономический рост.

"Эти факторы могут привести к усилению антиправительственных настроений и еще больше запятнать репутацию Путина среди лидеров российского бизнеса", — добавила Рид.

Напомним, что СМИ писали, что у Путина заметили признаки опухоли мозга и рассеянного склероза. Аналитики и эксперты по части разведки отмечают изменения во внешности и речи главы Кремля на публичных выступлениях.