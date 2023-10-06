Путин пугает долгой войной. Как следует понимать его трехчасовое выступление

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О трехчасовом выступлении Путина. Вкратце

1. Он говорил дольше, чем Брежнев. Почему? Потому что завтра ему 71, ему надо все время доказывать, что он не старый. Ведь это одна из главных претензий россиян к нему. Россияне живут в среднем около 70 лет, и они действительно боятся, что он может в любой момент умереть. Три часа тошноты — это о том, какой он еще ого-го.

2. Я неоднократно говорил, что у Путина есть только один переговорный прием — поднятие ставок. И, как бы это странно ни звучало, этой речью он поднял ставки (в его понимании). Он открыто сказал: я хочу долгой войны, торгуйтесь со мной. До сих пор я вас пугал тем, что вы замерзнете, но вы не замерзли, тем, что Африка умрет с голоду, но Африка почему-то выжила, я вам говорил о ядерном пепле, но, кроме Маска, почему-то никто не испугался. Ладно. Я тогда буду пугать вас, что буду вести долгую войну. Он знает, что это сейчас дискуссионный вопрос, а украинская дипломатическая машина дала определенный сбой. Поэтому он так поднял ставки. Но это — всего лишь поднятие ставок. Мы это должны именно так рассматривать.

Путин пугает долгой войной, в которой его не беспокоят российские потери Фото: Генштаб ВСУ

3. Мы должны четко понимать: все это идет не столько от реальной силы (Россию реально перестали бояться), сколько от другого: от желания нагАдить всем, включая союзников. Формула "величие равно России бояться" теперь звучит иначе: "величие равно Я могу всем все напакостить".

4. Он действительно живет в иллюзорном мире, но после испуга от Пригожина (очень долго он о нем говорил и, де-факто, оправдывался) Путин понял: среди элит нет заговора. Все укакались, даже больше, чем он. Поэтому он несколько окрылился и уверовал в свой фарт.

5. А теперь о нас. Наш главный враг сегодня — это усталость. Но мы должны помнить: если говорить марафонскими терминами, мы бежим 23-25 км. Это одна из тех точек, где больше всего хочется сойти с дистанции.

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