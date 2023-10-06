Путін лякає довгою війною. Як слід розуміти його тригодинний виступ

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Про тригодинний виступ Путіна. Коротко

1. Він говорив довше, ніж Брєжнєв. Чому? Бо завтра йому 71, йому треба весь час доводити, що він не старий. Адже це одна з головних претензій росіян до нього. Росіяни живуть в середньому близько 70 років, і вони справді бояться, що він може в будь-який момент померти. Три години нудоти — це про те, який він ще ого-го.

2. Я неодноразово говорив, що Путін має лише один переговорний прийом — підняття ставок. І, як би це дивно не звучало, цією промовою він підняв ставки (в його розумінні). Він відкрито сказав: я хочу довгої війни, торгуйтесь зі мною. Досі я вас лякав тим, що ви замерзнете, але ви не замерзли, тим, що Африка помре з голоду, але Африка чомусь вижила, я вам говорив про ядерний попіл, але, крім Маска, чомусь ніхто не злякався. Добре. Я тоді вас лякатиму, що буду вести довгу війну. Він знає, що це зараз дискусійне питання, а українська дипломатична машина дала певний збій. Тому він так підняв ставки. Але це — всього лише підняття ставок. Ми це маємо саме так розглядати.

Путін лякає довгою війною, в якій його не турбують російські втрати Фото: Генштаб ЗСУ

3. Ми маємо чітко розуміти: все це йде не стільки від реальної сили (Росію реально перестали боятися), скільки від іншого: від бажання нагАдити всім, включно з союзниками. Формула "вєлічіє дорівнює Росію бояться" тепер звучить інакше: "вєлічіє дорівнює Я можу всім все напаскудити".

4. Він справді живе в ілюзорному світі, але після переляку від Пригожина (дуже довго він про нього говорив і, де-факто, виправдовувався) Путін зрозумів: серед еліт немає змови. Всі укакалися, навіть більше, ніж він. Тому він дещо окрилився і увірував в свій фарт.

5. А тепер про нас. Наш головний ворог сьогодні — це втома. Але ми маємо памʼятати: якщо говорити марафонськими термінами, ми біжимо 23-25 км. Це одна з тих точок, де найбільше хочеться зійти з дистанції.

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