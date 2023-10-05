Кадыров уйдет - но Путин останется. Почему надежды на смерть чеченского лидера сильно преувеличены

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15 сентября представитель украинской военной разведки Андрей Юсов сообщил журналистам, что губернатор Чечни Рамзан Кадыров находится в коме. Это заявление вызвало шквал сенсационных предположений о состоянии чеченского лидера. Некоторые предположили, что он находился в больнице в Москве, где лечился от проблем с почками, другие — что он страдает от негативных последствий наркозависимости, а меньшинство даже заявило о его смерти.

Слухи об ухудшении здоровья Кадырова циркулируют уже несколько лет. Разница на этот раз заключалась в том, что она привлекла гораздо больше международного внимания, возможно, из-за ключевой роли, которую самопровозглашенный "пехотинец" президента Владимира Путина сыграл в войне в Украине, особенно на пропагандистском фронте.

Похоже, в некоторых кругах есть надежда, что в случае изнурительной болезни или смерти Кадырова Чечня и, как следствие, Россия будут дестабилизированы, что поможет Украине выиграть войну. Но такое развитие событий маловероятно. На самом деле, состояние здоровья главы Чечни не имеет большого значения. Режим в Чеченской Республике сохраняет высокий уровень устойчивости как внутри страны, так и в отношениях с Москвой.

Персонализированный, но стабильный режим

Власть Кадырова опирается на два столпа: отсутствие политических соперников, которые могут бросить вызов его правлению, и его тесные связи с Путиным. Приняв бразды правления от своего отца Ахмата, убитого в 2004 году, Кадыров систематически стремился устранить всех, кто мог представлять угрозу его положению. Критики и соперники были убиты или были вынуждены бежать за границу, где они живут, опасаясь стать жертвами.

Кадыров также закрепил за собой свой пост, установив личные связи с Путиным. Их отношения, которые обычно называют семейными, почти отцовскими, являются более близкими, чем какие-либо другие отношения российского президента с региональным лидером.

В обмен на слепую лояльность Путину Кадыров получает значительные средства из федерального бюджета. Действительно, Чечня — один из самых дотационных регионов России; по собственному признанию ее лидера, без финансирования из Москвы она не протянет и месяца.

Однако его болезнь или смерть не прекратят приток этих средств, поскольку Кремль воспринимает их как способ купить стабильность и мир в республике, пострадавшей от двух войн в 1990-х годах.

Кадыров также не является незаменимым. Хотя в Чечне действительно наблюдается значительная персонализация власти, он один не представляет весь режим. Он находится на вершине иерархии режима, но не несет единоличной ответственности за ее функции; существует ряд влиятельных людей, которые управляют различными аспектами управления.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов и вице-премьер Абузайд Висмурадов занимаются внутренними делами, в частности, репрессиями против общественности и поддержанием стабильности. Оба имеют репутацию людей, склонных к крайнему насилию, и были причастны к случаям пыток. После полномасштабного вторжения России в Украину эта пара также контролировала переброску чеченских боевиков на поле боя.

Премьер-министр Муслим Хучиев руководит операциями государственного управления. Он традиционный бюрократ, занимавший множество государственных должностей. Хучиев также исполнял обязанности главы Чечни, неоднократно заменяя Кадырова, в том числе в начале этого года, когда он ушел в отпуск.

Адам Делимханов, самый доверенный помощник Кадырова и член российской Думы, контролирует неформальные, зачастую криминальные операции режима за пределами Чечни. Он несет ответственность за подавление оппозиции Кадырову среди чеченской диаспоры и обвиняется в организации нескольких убийств. Он также сыграл заметную общественную роль в военной кампании России в Украине, разместив войска на оккупированных территориях вместе с чеченскими силами.

Адам Делимханов - один из людей, на которых держится власть в Чечне Фото: grozny-inform.ru

Если Кадыров станет недееспособным или умрет, эти влиятельные фигуры смогут продолжить деятельность его режима, вероятно, при этом один из них будет исполняющим обязанности главы региона.

Кадыров также готовит своего старшего сына Ахмата в качестве своего преемника, хотя ему еще примерно семь лет до достижения установленного законом возраста для того, чтобы стать губернатором. В марте, накануне свадьбы, Кадыров-младший встретился с Путиным в Москве. Эта встреча стала ярчайшим показателем авторитета Ахмата и положила начало многомесячной череде официальных обязанностей старшего сына Кадырова.

Кремль, скорее всего, примет Ахмата в качестве преемника Рамзана не только потому, что этого желает его отец, но и потому, что он поддерживает нынешнюю структуру отношений. Это сохраняет Чечню как политическую константу, а не как непредсказуемый вассальный регион.

Независимо от того, примет ли Ахмат власть от своего отца или появится временная фигура, как Даудов или Делимханов, режим в Чечне останется нетронутым, если Кадыров вдруг покинет пост.

Никаких перспектив для внутреннего сопротивления

В случае смены руководства стабильность в северокавказской республике также гарантирует ее мощный репрессивный аппарат, быстро искореняющий любую форму оппозиции при ее появлении. В последнее время режим Кадырова демонстрирует все более низкий порог применения силы.

Например, в сентябре прошлого года, после того как Москва объявила о частичной мобилизации, чеченские женщины вышли в Грозный, чтобы протестовать против этого решения. Протестующих спецслужбы доставили в мэрию Грозного и избили, а их родственников-мужчин принудительно отправили на фронт в Украину.

В декабре за дракой между двумя силовиками в чеченском городе Урус-Мартан последовала масштабная акция по задержанию жителей, которые стали свидетелями и записали инцидент на свои телефоны. Сообщается, что власти в Грозном были раздражены тем, что местные жители развлекались этой ссорой.

Жестокость режима можно интерпретировать как признак его фундаментальной слабости, отсутствия народной легитимности. Тем не менее, он эффективен в подавлении протеста и сохранении контроля, и его способность делать это не ухудшится, если что-то случится с Кадыровым.

Возможности чеченского населения по организации вооруженного сопротивления также ограничены. В 1990-е годы чеченцы боролись за независимость от России, но потерпели поражение во второй российско-чеченской войне. Местное восстание, продолжавшееся в течение следующего десятилетия, было подавлено, и многие боевики покинули республику.

Сегодня основная часть чеченских оппозиционных сил перебралась в Украину, чтобы продолжить борьбу против России. В начале этого года они приняли участие в ключевых сражениях, успешно защищая Киев, освобождая Изюм и сражаясь под Бахмутом. Однако у них нет четкого пути, чтобы вернуться на родину.

Переход по суше с Южного Кавказа в настоящее время представляется невозможным. Грузия по-прежнему недружелюбна по отношению к чеченцам из-за своей тяжелой истории конфликтов и неудачных попыток использовать боевиков из региона. Азербайджан также не позволил бы чеченским боевикам проходить через свою территорию из соображений собственной безопасности и нежелания злить Москву.

Любое сопротивление, организованное на местах в Чечне, столкнется с серьезной проблемой ограниченных поставок оружия. Некоторые тайники с оружием, оставшимся после повстанческих движений 2000-х годов, до сих пор спрятаны в лесу, но их количество и пригодность к использованию сомнительны. Режим Кадырова расправился с незаконным владением оружием и оружейниками. Война в Украине может увеличить доступность оружия внутри России, но этого будет недостаточно для создания значительных сил вооруженного сопротивления.

Кадыров также принимает меры по предотвращению нового мятежа. Он сократил численность чеченских войск, сражающихся в Украине, в течение первых нескольких месяцев войны, а летом прошлого года приказал службам безопасности лучше подготовиться к подпольным боям. Он, конечно, также может рассчитывать на военную поддержку Москвы в случае внутренних разногласий.

Изнурительная болезнь или даже смерть чеченского руководителя не уменьшит способность режима подавлять любое инакомыслие или вооруженное сопротивление. У Кадырова, возможно, уникальные отношения с Путиным, но он не является незаменимым. Независимо от того, станет ли его сын его преемником или вмешается один из его доверенных лиц, режим продолжит функционировать при сильной поддержке Москвы и сдерживать стремление чеченцев к свободе и независимости.

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