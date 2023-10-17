Ще більше зв'яжуть руки: у США придумали нові обмеження для нафти з РФ

За даними Мінфіну США, доходи РФ від експорту енергоносіїв у 2023 році знизилися на 44%, при цьому в Кремлі вирішили ще й витратити кошти на створення тіньового флоту для транспортування "чорного золота".

Related video

У Сполучених Штатах Америки планують посилити контроль над стелею цін на російську нафту за допомогою нових обмежень проти тих, хто обходить санкції. Також у Міністерстві фінансів вивчають можливість збільшити витрати РФ на транспортування нафти, повідомляє Мінфін США.

Так, за словами виконувача обов'язків помічника міністра фінансів США з економічної політики Еріка Ван Ностранда, нові санкції торкнуться тіньового флоту, який активно використовує Москва для транспортування своєї нафти.

Важливо

Світовий енергоринок знову під загрозою: війна в Ізраїлі підриває глобальну економіку, — Politico

"Як для того, щоб перешкоджати його подальшому розширенню, так і для того, щоб, коли Кремль вирішить інвестувати в нього додаткові кошти, продовжити витягати кошти з його військових фондів", — сказав він.

Він також додав, що США і союзники від самого початку своїм планом надали РФ право вибору. У Москві могли б дотримуватися встановленого ліміту цін на нафту, що дозволило б торгувати енергоносіями зі значною знижкою, або ж інвестувати величезні кошти в "тіньовий флот". У Кремлі обрали другий шлях, але подібні дії, як зазначив Ван Ностранд, сприяють зростаючому бюджетному дефіциту Росії.

"Доходи від експорту енергоносіїв — основного джерела доходів Кремля — знизилися на 44% порівняно з 2022 роком. Ця ситуація дуже стривожила російських економічних чиновників. Але не забуваємо, що в цій цифрі не враховані великі витрати, яких Росія зазнала, намагаючись побудувати альтернативну екосистему кораблів і послуг. Тож реальні економічні втрати для Кремля значно вищі", — пояснив Ерік Ван Ностранд.

Важливо

Закінчаться гроші: експерти розповіли, що змусить Путіна відмовитися від війни з Україною

Зазначимо, що нафтове ембарго на морські поставки нафти з Росії до ЄС набуло чинності з 5 грудня 2022 року. Стеля цін на російську нафту була встановлена на рівні 60 доларів за барель. При цьому на тлі обмежень країна-агресор почала активніше співпрацювати з ОАЕ, щоб збувати в цій країні енергоресурси. Крім того, росіянам вдалося створити тіньовий флот, який обходив міжнародні санкції і доставляв російську нафту покупцям по всьому світу.

До слова, ще у вересні 2023 року ані США, ані країни G7 не переймалися через російську нафту та зазначали, що не переглядатимуть ціни на "чорне золото". Але вже 12 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати вперше запровадили санкції у відповідь на обхід цінових обмежень проти російської нафти.