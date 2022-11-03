Росіяни знайшли обхід санкціям: як мільйони барелів російської нафти поставляються до США

За даними The Wall Street Journal, постачання російської нафти не припиняються з березня 2022 року, і за цей час із заводу до США було відправлено 5 млн барелів нафтопродуктів.

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Російська приватна нафтова компанія "Лукойл" знайшла можливість без порушення міжнародних санкцій торгувати своїми нафтопродуктами у США. Про це стало відомо з розслідування видання The Wall Street Journal.

Як сказано в матеріалі, "Лукойл" використовує своє підприємство на Сицилії як перевалочний пункт для російської сирої нафти. Там "чорне золото" переробляють на пальне і в такому вигляді перенаправляють до Сполучених Штатів Америки.

Повідомляється, що можливість постачати свою нафту за океан у Росії з'явилася за рахунок лазівки у законодавстві санкцій, що дозволяє поставки в США російської сировини за умови "перетворення його на іноземну продукцію".

Навіть при тому, що понад 90% нафти, яку переробляє завод у Сицилії, походить з Росії, кінцева продукція вже вважається італійською і заборона на експорт на неї не поширюється.

За даними The Wall Street Journal, постачання російської нафти не припиняються з березня 2022 року, і за цей час із заводу до США було відправлено 5 млн барелів нафтопродуктів. Цього вистачить, щоб заправити пальним 7 млн автомобілів.

Хто перевозить російську нафту

Цим займаються танкери компанії "Совкомфлот", що знаходяться під санкціями США. Саме вони доставляють нафту морем прямо на Сицилію. Судна в Італії, як стверджує видання, вже були зафіксовані на численних супутникових знімках.

Зазначимо, що співвласник "Лукойла" Вагіт Алекперов із 24 лютого втрачає мільярди доларів через західні санкції, пов'язані з війною Росії проти України. Свою яхту Алекперов сховав від санкцій у Чорногорії.

Ціни на нафту: що відбувається на ринку?

За даними видання Reuters, нафта марки Brent у четвер, 3 листопада, подешевшала на 0,4%, до 95,79 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,7% до 89,40 доларів.

Зазначається, що вартість нафти дешевшає на тлі підвищення процентної ставки в США, яке підштовхнуло долар до зростання та посилило побоювання щодо глобальної рецесії.

Зазначимо, що обмеження цін для сирої нафти з Росії, яке набуде чинності з 5 грудня 2022 року, може скоротити експорт "чорного золота" з РФ на 2 млн барелів на добу. У прогнозі Світового банку щодо ринку сировинних товарів сказано, що санкції країн великої сімки також можуть вплинути на потік нафти з Росії, але аналітики попереджають, що для його ефективності необхідна участь великих країн, що розвиваються.

Також Фокус розповідав, що експорт сирої нафти з Росії морем знижувався у травні, червні та липні, а Китай, Індія та Італія були основними напрямками для постачання російської сирої нафти.