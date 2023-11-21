Минус 1 млрд евро: Болгария закрыла нефтяную лазейку для РФ, — Минэнерго

По данным Минэнерго, Болгария решила прекратить импорт сырой нефти из РФ на 6 месяцев раньше, чем планировалось. Отказ от российской нефти будет проходить в два этапа.

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Правительство Болгарии приняло решение, которое помешает РФ обходить санкции против ее нефтяного сектора и не позволит зарабатывать деньги для ведения войны против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Болгария решила прекратить импорт сырой нефти из России в марте 2024 года, то есть на 6 месяцев раньше, чем планировалось", — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве отметили, что такое решение помешает Российской Федерации обходить санкции. Эта лазейка позволила Кремлю привлечь дополнительный 1 миллиард евро на военные действия против Украины.

Отказ в два этапа

Отмечается, что отказ от российской нефти будет проходить в два этапа. С 1 января следующего года Болгария приостановит квотирование экспорта, а уже с 1 марта — полностью будет остановится импорт и переработка нефти из РФ.

По информации Минэнерго, министр финансов Болгарии Ассен Васильев подчеркнул, что такое решение является полезным, поскольку оно останавливает экспорт и деньги, которые направляются в Россию. Также решение гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

Российская нефть в Болгарии

В конце сентября сообщалось, что члены экономического комитета парламента Болгарии приняли решение о поэтапном введении в действие закона об отказе от использования российской нефти, начиная с 1 октября 2024 года, вместо предложенного 30-дневного срока. Но министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на импорт российской нефти в течение предусмотренных 30 дней может повлечь резкое повышение цен на топливо. Это решение было включено во второе чтение законопроекта, окончательное решение планировалось принять на пленарном заседании.

Кроме того, 15 ноября сообщалось, что Болгария придумала, как зарабатывать на транзите газа из РФ. В Болгарии еще с середины октября 2023 года начал действовать налог на импорт и транзит трубопроводного природного газа из России. Таким образом власти хотят увеличить доходы государственного бюджета и сократить финансовые возможности РФ спонсировать войну против Украины.