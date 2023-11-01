"Представляет угрозу для нацбезопасности": Болгария выдворила российского журналиста, — СМИ

По информации болгарских журналистов, в конце сентября Гацака вызвали в миграционное управление МВД Болгарии и впоследствии в DANS, однако он не явился и "спрятался в посольстве РФ".

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Болгария выдворила со своей территории с запретом въезда в ЕС корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака. Об этом 1 ноября сообщило издание Nova.bg.

"Учитывая деятельность, представляющую угрозу для нацбезопасности Болгарии, по приказу руководителя DANS к гражданину РФ Александру Гацаку, аккредитованному в Болгарии корреспонденту "Российской газеты", применены принудительные административные меры в виде лишения вида на жительство, выдворения, запрета на въезд и проживание на территории стран-членов ЕС", — цитируют журналисты сообщение DANS (Государственное агентство национальной безопасности — ред.).

29 сентября российского корреспондента Александра Гацака вызвали в миграционное управление МВД и впоследствии в DANS, однако он отказался являться и "спрятался в посольстве РФ". Однако, после вмешательства МИД Болгарии, 1 ноября он все же покинул территорию Болгарии.

"Государственное агентство национальной безопасности осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Болгарии и Евросоюза, а также общеевропейскими демократическими нормами и ценностями. Действия агентства направлены на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы слова и выражения мнений", — подчеркнули в DANS.

Напомним, 30 октября сообщалось, что во Франции арестован российский олигарх Алексей Кузьмичев. Миллиардер, который владеет яхтами и недвижимостью во Франции, попал под санкции с начала войны в Украине. По информации журналистов, на его вилле в Сен-Тропе и в его доме в Париже прошли обыски, к которым были привлечены 60 правоохранителей, найдены пачки денег.