"Становить загрозу для нацбезпеки": Болгарія видворила російського журналіста, — ЗМІ

За інформацією болгарських журналістів, наприкінці вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС Болгарії й згодом до DANS, проте він не з’явився і "сховався у посольстві РФ".

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Болгарія видворила зі своєї території із забороною в’їзду до ЄС кореспондента "Российской газеты" Олександра Гацака. Про це 1 листопада повідомило видання Nova.bg.

"З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника DANS до громадянина РФ Олександра Гацака, акредитованого у Болгарії кореспондента "Российской газеты", застосовано примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення, заборону на в’їзд і проживання на території країн-членів ЄС", — цитують журналісти повідомлення DANS (Державне агентство національної безпеки — ред.).

29 вересня російського кореспондента Олександра Гацака викликали до міграційного управління МВС і згодом до DANS, проте він відмовився з’являтися і "сховався у посольстві РФ". Проте, після втручання МЗС Болгарії, 1 листопада він все ж залишив територію Болгарії.

"Державне агентство національної безпеки здійснює свою діяльність у суворій відповідності до законодавства Болгарії та Євросоюзу, а також загальноєвропейськими демократичними нормами та цінностями. Дії агентства спрямовані на захист національної безпеки, а не на обмеження свободи слова та вираження думок", — наголосили в DANS.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що у Франції заарештовано російського олігарха Олексія Кузьмічова. Мільярдер, який володіє яхтами і нерухомістю у Франції, потрапив під санкції з початку війни в Україні. За інформацією журналістів, на його віллі в Сен-Тропе і в його будинку в Парижі відбулися обшуки, до яких було залучено 60 правоохоронців, знайдено пачки грошей.