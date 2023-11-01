"Не дали вибору": російські мільярдери Фрідман і Авен назвали помилкою інвестиції за кордон

За словами російських бізнесменів Михайла Фрідмана і Петра Авена, західні бізнесмени і політики також мають нести відповідальність за нинішню ситуацію в РФ.

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Російські бізнесмени Петро Авен і Михайло Фрідман визнали, що вкладення своїх мільярдів у європейські країни виявилося помилкою. Про це вони повідомили в коментарі агентству Bloomberg.

"Мені не дали вибору, мене витіснили... Сьогодні той факт, що ми вклали гроші в Англію, виглядає колосальною помилкою", — заявив Фрідман.

Від самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, він проживав у Лондоні, незважаючи на скарги на санкції. У жовтні, він спочатку перебрався до Ізраїлю, а після погіршення безпекової ситуації в цій країні, він повернувся до Москви.

"У мене величезний будинок і сад, і британська влада не дозволила мені найняти ні прибиральницю, ні садівника... Мені доводилося бути вдома щовечора і двічі на тиждень проходити перевірку в поліцейській дільниці. Я теж не міг користуватися своєю машиною і був змушений користуватися громадським транспортом, а мій будинок далеко від метро", — поскаржився Фрідман.

Його бізнес-партнер Петро Авен, маючи громадянство Латвії, переїхав у цю країну з Великої Британії минулого року. Тепер і він визнає, що інвестиції в європейські країни були помилкою, і висловлює невдоволення "психологічним тиском", викликаним санкціями.

За його словами, ще в липні 2022 року під час вильоту з Великої Британії до Прибалтики поліція допитувала його в аеропорту Лондона протягом трьох годин і в якийсь момент запитала, чому він та його партнери вклали мільярди на Захід і розмістили свій головний офіс в Англії.

"Через помилку!", — відповів мільярдер.

Фрідман і Авен стверджують, що не розуміють, чому проти них ввели санкції. Західні бізнесмени і політики несуть відповідальність за нинішню ситуацію в Росії "безумовно не менше, ніж так звані російські олігархи", заявив Авен Bloomberg.

Нагадаємо, 18 серпня в Офісі генпрокурора склали повідомлення про підозру олігарху Михайлу Фрідману. Його підозрюють в участі у злочинній схемі, яка допомагала ухилятися від сплати податків в Україні.

Раніше повідомлялося про те, що компанія, яка належить банкіру Фрідману, уклала угоди на мільйони доларів з російськими державними організаціями, включно з автозакупівлями для Росгвардії та забезпеченням охорони Володимира Путіна. Ці контракти були підписані до і після повномасштабного вторгнення Росії.