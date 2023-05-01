Компанія олігарха Фрідмана страхує авто Росгвардії та охорони Путіна, — розслідування (відео)

Фірма бізнесмена підписала мільйонні контракти з російськими державними структурами, які продовжують діяти після повномасштабного вторгнення. Зокрема, за страховку автомобілів заплатила структура, пов'язана з безпекою президента РФ.

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Російська компанія "Альфа Страхование", співвласником якої через міжнародний консорціум "Альфа-Груп" є олігарх Михайло Фрідман, що потрапив під санкції, надає послуги зі страхування службових автомобілів підрозділів Національної гвардії Росії (Росгвардії). Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми", опублікованому в понеділок, 1 травня.

"Схеми" знайшли докази того, що військові частини, з якими було укладено контракти, беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях", — ідеться в повідомленні ЗМІ.

Журналісти виявили, що компанія Фрідмана застрахувала автомобілі військової частини, яка підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента Росії Володимира Путіна. У коментарі для ЗМІ Фрідман підтвердив, що був акціонером компанії, але наголосив, що "вийшов із усіх органів управління".

У Міністерстві юстиції журналістам заявили, що така співпраця може стати підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави.

"Примітно, що Росгвардія є одним із найбільших клієнтів "Альфа Страхования", заплативши фірмі Фрідмана близько 280 млн рублів (130 млн гривень) за останні 5 років. Співпраця тривала навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — розповіли журналісти.

"Схеми" навели довідку за 2022 рік про надані послуги за контрактом з одним із центральних підрозділів Росгвардії на загальну суму майже 40 мільйонів рублів (18,3 мільйона гривень). Контракт поширювався на підрозділи Росгвардії в Калузької та Воронезькій областях, страхування автопарку яких обійшлося майже у 2 мільйони рублів (600 000 гривень).

Аналогічні контракти також знайшли з підрозділами Росгвардії у Воронезькій, Тульській і Брянській області, а також у Приволзькому федеральному окрузі. Загальна сума виплат Росгвардії "Альфа Страхование" склала понад 65,6 мільйона рублів (18,9 мільйона гривень).

Під час повномасштабного вторгнення до Росії "Альфа Страхование" також застрахувала автопарк 748-го окремого батальйону спецназу Далекосхідного центру матеріально-технічного забезпечення Федеральної служби військ національної гвардії РФ. Як повідомляла українська розвідка, бійці цього підрозділу з арсеналом зброї перебували на Київщині навесні минулого року.

Як з'ясували журналісти, серед російських силових структур компанія Фрідмана співпрацює не лише з Росгвардією. "Альфа Страхование" застрахувала автомобілі ГУ МВС Росії по Санкт-Петербургу та Ленінградській області. Зокрема, журналісти помітили один із застрахованих автомобілів — УАЗ — на відео з Маріуполя, зняте у квітні цього року. Поруч із УАЗом перебували люди у військовій формі, які перевіряли документи в місцевих мешканців.

Розслідування "Схеми" також показало, що захист "Альфа Страхование" поширюється і на службові автомобілі тих військових, які відповідають, зокрема, за безпеку президента Росії Володимира Путіна. Журналісти виявили договір від 7 лютого 2023 року, укладений із військовою частиною № 26116. Термін дії контракту — до грудня цього року.

Ця військова частина підпорядковується Головному управлінню спеціальних програм президента РФ, яке, зокрема, забезпечує функціонування секретних спецоб'єктів, що називаються "бункерами Путіна".

На гарячій лінії "Альфа Страхование" журналістам повідомили, що компанія не враховує ДТП, що сталися на окупованих територіях України, і припустили, що ситуація може змінитися після 1 січня 2024 року.

Позиція Михайла Фрідмана

У коментарі "Схемам" Михайло Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року він вийшов зі складу керівних органів усіх російських і закордонних компаній, у яких він є акціонером.

"Наразі я не маю права будь-яким чином брати участь у роботі цих компаній. Свої питання ви повинні адресувати безпосередньо керівництву компаній", — сказав бізнесмен.

У Міністерстві юстиції України наголосили на висновках журналістів і заявили, що вони можуть стати підставою для конфіскації активів олігарха в Україні.

Михайло Фрідман став одним із перших російських олігархів, включених до списку санкцій ЄС наприкінці лютого 2022 року. Обґрунтуванням санкцій є те, що олігарх має тісні зв'язки з адміністрацією Путіна та побудував свій бізнес завдяки близькості до уряду. Фрідман не погоджується з цим і намагається всіма можливими способами опротестувати санкції. В Україні Фрідману належать "Київстар", "Альфа-Банк" (нині "Сенс Банк") і "Моршинська".

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що Великобританія припинила розслідування двох із трьох початкових звинувачень проти російського банкіра Михайла Фрідмана, якого підозрюють у відмиванні грошей.

Також нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року Фокус у статті "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, що націоналізація — фактично єдиний варіант для того, щоб перейменований "Сенс Банк" продовжив працювати в Україні.