У Британії зняли з російського олігарха Фрідмана частину звинувачень, — FT

Російського банкіра й досі підозрюють у відмиванні грошей. Проте британські правоохоронці більше не розслідують інциденти, пов'язані зі змовою та лжесвідченням.

Related video

Великобританія припинила розслідування двох із трьох первісних звинувачень проти російського банкіра Михайла Фрідмана, якого підозрюють у відмиванні грошей. Про це у вівторок, 4 квітня, повідомляє Financial Times.

Звинувачення було знято через чотири місяці після арешту російського олігарха, який потрапив під санкції в його лондонському особняку.

Повідомляється, що Національне агентство боротьби з злочинністю (NCA) припинило розслідування щодо 58-річного бізнесмена за підозрою у змові з метою обману Міністерства внутрішніх справ Великобританії та змові з метою лжесвідчення, за словами людей, обізнаних про це рішення. За їхніми словами, агентство досі розслідує підозри у відмиванні грошей.

За словами одного із співрозмовників видання, обидві сторони також сперечаються щодо ордера, використаного для проведення рейду.

Що відомо про розслідування щодо Михайла Фрідмана

Як пишуть британські журналісти, Фрідман розмовляв з відеозв'язку зі своїми діловими партнерами, коли співробітники NCA увірвалися до його будинку, щоб заарештувати його. Звинувачення, висунуті NCA, стосувалися доказів, які Фрідман надав на підтримку імміграційної заяви своєї подруги до Великобританії.

NCA також заарештувало ще одну людину, знайому з дівчиною російського бізнесмена, за підозрою у злочинах, включаючи відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

35-річного чоловіка також заарештували "за підозрою у відмиванні грошей і перешкоджанні діям співробітника NCA після того, як його бачили російського бізнесмена, що залишає адресу, з сумкою, в якій були виявлені тисячі фунтів готівкою.

Хто такий Михайло Фрідман

Уродженець України Михайло Фрідман сколотив свій стан у банківській сфері, роздрібній торгівлі, нафтовій та телекомунікаційній галузях у Росії до переїзду до Лондона у 2015 році. Бізнесмен був одним із найбагатших людей Великобританії доти, доки західні санкції через війну в Україні не заморозили його активи та не обмежили доступ до коштів.

З того часу олігарх живе в Athlone House, своєму особняку в Хайгейті, на півночі Лондона, оскаржуючи в судовому порядку санкції Великої Британії та ЄС. Фрідман, який хоче залишитися у Великій Британії, вважає, що ці претензії є спробою змусити його повернутися до Росії. Відповідно до санкцій витрати Фрідмана обмежені допомогою у розмірі близько 2000 фунтів стерлінгів на місяць.

Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що для "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк" знайшовся інвестор у Польщі. Він може викупити банк, яким зараз володіють підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен.

Також нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року Фокусу статті "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, що націоналізація – фактично єдиний варіант для того, щоб перейменований "Сенс Банк" продовжив працювати в Україні.