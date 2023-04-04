В Британии сняли с российского олигарха Фридмана часть обвинений, — FT

Российского банкира до сих пор подозревают в отмывании денег. Однако британские правоохранители больше не расследуют инциденты, связанные со сговором и лжесвидетельством.

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Великобритания прекратила расследование двух из трех первоначальных обвинений против российского банкира Михаила Фридмана, которого подозревают в отмывании денег. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает Financial Times.

Обвинения были сняты спустя четыре месяца после ареста попавшего под санкции российского олигарха в его лондонском особняке.

Сообщается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование в отношении 58-летнего бизнесмена по подозрению в сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью лжесвидетельства, по словам людей, осведомленных об этом решении. По их словам, агентство все еще расследует подозрения в отмывании денег.

По словам одного из собеседников издания, обе стороны также спорят по поводу ордера, использованного для проведения рейда.

Что известно о расследовании в отношении Михаила Фридмана

Как пишут британские журналисты, Фридман разговаривал по видеосвязи со своими деловыми партнерами, когда сотрудники NCA ворвались в его дом, чтобы арестовать его. Обвинения, выдвинутые NCA, касались доказательств, которые Фридман предоставил в поддержку иммиграционного заявления своей подруги в Великобританию.

NCA также арестовало еще одного человека, знакомого с девушкой российского бизнесмена, по подозрению в преступлениях, включая отмывание денег и заговор с целью мошенничества.

35-летний мужчина также был арестован "по подозрению в отмывании денег и препятствовании действиям сотрудника NCA после того, как его видели покидающим адрес российского бизнесмена с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов наличными.

Кто такой Михаил Фридман

Уроженец Украины Михаил Фридман сколотил свое состояние в банковской сфере, розничной торговле, нефтяной и телекоммуникационной отраслях в России до переезда в Лондон в 2015 году. Бизнесмен был одним из богатейших людей Великобритании до тех пор, пока западные санкции из-за войны в Украине не заморозили его активы и не ограничили доступ к средствам.

С тех пор олигарх живет в Athlone House, своем особняке в Хайгейте, на севере Лондона, оспаривая в судебном порядке санкции Великобритании и ЕС. Фридман, который хочет остаться в Великобритании, считает, что эти претензии являются попыткой заставить его вернуться в Россию. В соответствии с санкциями расходы Фридмана ограничены пособием в размере около 2000 фунтов стерлингов в месяц.

Напомним, 17 марта сообщалось, что для "Сенс Банка" (ранее "Альфа-Банк) нашелся инвестор в Польше. Он может выкупить банк, которым сейчас владеют подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.

Также напомним, что в конце декабря 2022 года Фокус в статье "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, что национализация – фактически единственный вариант для того, чтобы переименованный "Сенс Банк" продолжил работать в Украине.