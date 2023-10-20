"Ну нехай": СБУ злили дані "Альфа-Банку" та поспілкувались з його власником, — ЗМІ (відео)

Українським хакерам вдалося зламати базу даних російського банку та оприлюднити дані приблизно 30 мільйонів його клієнтів. На цю звістку підприємець Михайло Фрідман відреагував на диво спокійно.

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Українські хакери, співпрацюючи зі Службою безпеки України (СБУ), зламали базу даних російського "Альфа-Банку". Про це з посиланням на джерела у відомстві 20 жовтня повідомили у "РБК-Україна".

За даними ЗМІ, хакерам вдалося "злити" в мережу дані приблизно 30 мільйонів клієнтів ворожого банку. Окрім того, пранкери змогли особисто поспілкуватися з власником "Альфа-Банку" Михайлом Фрідманом.

"Пранкери навіть особисто додзвонилися до власника банку Михайла Фрідмана, щоб повідомити йому "благу звістку" про злам. А заодно – спитати, чи не хоче він виступити проти війни в Україні. Але олігарх чомусь був не в гуморі й після недовгої розмови кинув трубку", — розповіло джерело журналістам "Укрінформу".

У медіа опублікували запис розмови пранкерів з Фрідманом. На ньому чутно, що на повідомлення про злам бази даних підприємець відреагував беземоційно.

"Ну нехай, що поробиш?", — сказав він невідомому співрозмовнику.

Нагадаємо, 18 серпня в Офісі генпрокурора склали повідомлення про підозру олігарху Михайлу Фрідману. Його підозрюють в участі в злочинній схемі, яка допомагала ухилятися від сплати податків в Україні.

Раніше у ЗМІ писали про те, як кіберфахівці СБУ допомагають на фронті, зламуючи різноманітну техніку російських окупантів.