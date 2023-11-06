Саудовская Аравия и РФ заявили о добровольном снижении добычи нефти, — Reuters

По мнению членов ОПЕК+, сокращение добычи нефти, которое началось с 2022 года, является упреждающей мерой для поддержания стабильности мирового рынка.

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Цены на нефть растут с самого утра 6 ноября на фоне заявлений членов ОПЕК+ Саудовской Аравии (СА) и России, сделанных 5 ноября, о дальнейшем сокращении добычи нефти. Об этом сообщает Reuters.

Эти две страны, замечает агентство, как крупнейшие ведущие экспортеры "черного золота" подтвердили, что будут придерживаться дополнительного добровольного сокращения добычи нефти до конца года. В свою очередь, это сохранит ограниченное предложение, поскольку опасения по поводу спроса и экономического роста продолжают оказывать давление на рынки сырой нефти.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", — замечает Reuters со ссылкой на один из источников заявления.

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Обе страны заявили, что объемы сокращения добычи будут пересмотрены в следующем месяце и, возможно, продлены, углублены или увеличены.

"Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, что приведет к добыче около 9 миллионов баррелей в сутки в декабре", — сообщает издание, ссылаясь на источник в Министерстве энергетики СА.

Вслед за Саудовской Аравией о сокращении добычи заявила Россия, которая огласила, что продолжит добровольное сокращение поставок сырой нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря.

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ОПЕК+ и сокращение добычи нефти

ОПЕК+, в которую входят страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ведущие союзники, включая Россию, сокращает добычу с 2022 года, что, по мнению альянса, является упреждающей мерой для поддержания стабильности рынка.

В нынешнем сентябре нефть достигла максимума 2023 года, составив около 98 долларов за баррель марки Brent, хотя с тех пор цена упала до уровня около 85 долларов за баррель в пятницу, 3 ноября, несмотря на поддержку со стороны конфликта на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, впервые пошла на добровольное сокращение в июле этого года. Сделано это было в качестве дополнения к широкой сделке по ограничению поставок, впервые согласованной некоторыми членами ОПЕК+ в апреле.

В сентябре королевство заявило, что продлит дополнительное добровольное сокращение до конца года и будет пересматривать это решение ежемесячно.

Аналитики рынка, по мнению агентства, ожидают, что Саудовская Аравия все же продлит сокращение в декабре.

Июньское решение ОПЕК+ уже ограничивает поставки до 2024 года.

Следующая встреча альянса состоится 26 ноября в Вене.

Цены на мировом рынке нефти

Аналитики международной консалтинговой группы ING отмечают, что согласно предварительным данным в первом квартале 2024 года нефти будет в избытке, "чего может быть достаточно, чтобы убедить саудовцев и россиян продолжить сокращение".

Между тем, Фокус писал, что цены на нефть умеренно растут. Так, с начала торговой сессии утром 6 ноября марка Brent подорожала на 0,65% — до 85,44 доллара за баррель, а сорт WTI прибавил в цене на 0,78% и теперь стоит 81,14 доллара за баррель.

Средняя цена на российскую нефть Urals в январе — августе текущего года снизилась в 1,45 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 56,58 доллара за баррель. Кроме того, в первом полугодии 2023 года нефтегазовые доходы России обвалились почти на 50%.

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Однако, как отмечают эксперты рынка, нефтетрейдеры ожидают ужесточения санкций США в отношении иранской нефти. При этом после того, как США встретились с региональными лидерами с целью ограничить риск превращения войны Израиля и ХАМАСа в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, исчезла премия за геополитический риск.

"Рынок не учитывает слишком большой геополитический риск на текущих уровнях, поэтому он остается ключевым фактором роста", — сказал аналитик сингапурской финансовой корпорации DBS Сувро Саркар.

Кроме того, на этой неделе инвесторы рынка ожидают экономические данные из Китая как второго крупнейшего потребителя нефти в мире, поскольку их заботят показатели октября по промышленному производству в этой стране.

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Напомним, Фокус писал, что 17 октября стало известно: в США уже разрабатывают план, который позволит еще больше контролировать потолок цен на российскую нефть. Так, Минфин страны рассматривает возможность ввести новые ограничения против тех, кто обходит санкции и покупает "черное золото" из РФ.

Также Фокус напоминает, что российская нефть все равно попадает на европейский рынок, несмотря на жесткие международные санкции. По данным СМИ, та же Германия, которая поддерживает Украину в войне с РФ, покупает нефть агрессора в Казахстане с помощью компании Rosneft Deutschland, дочернего предприятия "Роснефти".