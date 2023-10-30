Нефть и газ не по-карману: как подорожают энергоносители из-за эскалации войны в Израиле

Во Всемирном банке прогнозируют, что цены на нефть достигнут показателей в 157 долларов за баррель, если война на Ближнем Востоке станет более масштабной, чем сейчас. Кроме того, на мировом энергорынке начнет дорожать природный газ.

Related video

Если ситуация на Ближнем Востоке перерастет в полномасштабную войну между Израилем и террористами ХАМАС, нефть может существенно подорожать. Как считают аналитики Всемирного банка, цены на нефть, вероятно, "взлетят" на 75%, пишет агентство Reuters 30 октября.

В публикации сказано, что "черное золото" будет дорожать только при условии масштабной эскалации конфликта, который сейчас продолжается на Ближнем Востоке. То есть если в противостояние Израиля с ХАМАС вмешаются, например, другие страны и конфликт станет более масштабным.

Важно

Мировой энергорынок снова под угрозой: война в Израиле подрывает глобальную экономику, — Politico

Так, при самом худшем развитии событий, если мировые поставки нефти сократят до 6-8 миллионов баррелей в сутки, стоимость нефти дойдет до 157 долларов за баррель. Параллельно на рынках Азии и Европы начнется подорожание природного газа.

При этом отмечается, что сейчас война между Израилем и Палестиной ограничено повлияла на рынки товаров и сырья: цена на нефть увеличилась на 6% с начала военных действий, а стоимость сельхозтоваров и металлов осталась на прежнем уровне.

В то же время, как пишут журналисты, вероятность глобального энергетического шока после нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года превратилась в "серьезный вопрос для экономистов и политиков, которые весь прошлый год противостояли инфляции".

Тем временем глава благотворительного фонда "Новая Украина", экономист Андрей Новак недавно в эфире YouTube-канала Фокус объяснил, что масштаб боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС сейчас совсем не на том уровне, чтобы влиять на ситуацию на мировом энергорынке.

Более того, по мнению экономиста, Россия не получит выгоду из вооруженного противостояния и от того, что цены на рынке топлива, возможно, изменятся. Все потому, что для РФ закрыли доступ к европейскому рынку из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Важно

Руководство ХАМАС назвало Россию "самым близким другом", — Newsweek

"Китай и Индия пользуются моментом, скупая у России энергоресурсы по очень низким ценам. Москва не получит ничего от увеличения цен", — отметил Андрей Новак.

К слову, российская нефть все равно попадает на европейский рынок несмотря на жесткие международные санкции. По данным СМИ, та же Германия, которая является союзником и партнером Украины, покупает нефть агрессора в Казахстане с помощью компании Rosneft Deutschland, дочернее предприятия "Роснефти".