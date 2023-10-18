Война в Израиле меняет цены на нефть: что сейчас происходит на энергорынке

В ходе предыдущих торгов эталонные индексы Brent и West Texas Intermediate выросли более чем на два доллара, достигнув самого высокого уровня за две недели.

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На фоне продолжающихся боев на Ближнем Востоке, в среду, 18 октября, выросли цены на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters

Отмечается, что катализатором для подорожания "черного золота" стал взрыв в медицинском учреждении на территории Газы который, по предварительным данным, унес жизни сотни людей. Из-за этого у трейдеров появились опасения, что начнутся перебои в поставках нефти из региона.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,75 долларов, до 91,65 долларов за баррель. А фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,91 долларов до 88,57 долларов за баррель.

Как пишут журналисты, по ходу предыдущих торгов оба эталонных индекса подорожали более чем на 2 доллара и достигли самого высокого уровня за две недели. Таким образом участники нефтяного рынка учли все риски связанные с событиями в городе Газа, в котором израильские и палестинские официальные лица обвинили друг друга.

В публикации также сказано, что на подорожание нефти повлияло решение Иордании отменить саммит с участием президента США Джо Байдена, египетского и палестинского лидеров.

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"Такой поворот на дипломатическом уровне снова вызывает страх перед распространением конфликта и, следовательно, скачком цен на нефть", — говорится в сообщении агентства.

Напомним, что 17 октября появилась информация, что США разрабатывают план, который позволит взять под еще больший контроль потолок цен на российскую нефть. Так, Минфин страны рассматривает возможность ввести новые ограничения против тех, кто обходит санкции и покупает "черное золото" из РФ. Также Фокус объяснял, как война в Израиле может повлиять на полномасштабную российскую агрессию в Украине.