Ответственность за провал с нападением ХАМАС полностью на мне, — глава разведки Израиля

Глава "Шин Бет" приказал развернуть малую группу оперативников возле Газы, ожидая "небольшой атаки". В бою погибли по меньшей мере десять членов службы.

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Руководитель израильской службы безопасности "Шин Бет" Ронен Бар заявил, что он является ответственным за то, что не удалось предотвратить нападение исламских боевиков ХАМАС. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

"Несмотря на серию действий, которые мы провели, к сожалению, в субботу мы не смогли создать достаточное предупреждение, которое бы позволило сорвать атаку", — написал Ронен Бар в письме к членам "Шин Бет".

В издании рассказали, что оборонное ведомство обнаружило "необычные движения" в Секторе Газа за несколько часов до атаки 7 октября. После чего состоялся ряд телефонных разговоров между высокопоставленными чиновниками в Израиле, однако предупреждение было проигнорировано.

Согласно сообщениям ивритоязычных СМИ, Ронен Бар приказал развернуть малую группу оперативников на границе с Газой, ожидая "небольшую атаку". По данным "Шин-Бет", тогда погибло по меньшей мере десять членов службы.

"Как тот, кто возглавляет организацию, ответственность за это лежит на мне... Время для расследования будет. Сейчас мы боремся", — сказал он

Кроме этого, Бар подчеркнул, что Израиль находится в войне, а не в раунде боя.

"Война заканчивается решительной победой и изменением ситуации. Нет предела, нет ограничения во времени. До самого конца", — добавил он.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль

Утром 7 октября исламские боевики ХАМАС атаковали Израиль — по стране выпустили более двух тысяч ракет, после чего началось наземное вторжение. Тогда премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, а боевики заплатят высокую цену за свои действия. Он заверил, что Израиль победит.

8 октября Израиль объявил о войне, был введен в действие "пункт 40 Алеф". Он предусматривает, что Генштаб Армии оборон Израиля (ЦАХАЛ) получает право предоставить военным полную свободу действий, но оставляя необходимость армии докладывать политическому руководству.

Напомним, 16 октября президент США Джо Байден заявил, что повторная оккупация Израилем Газы — является ошибкой, тогда как нужно уничтожить "Хезболлу" на севере, а ХАМАС на юге. Также он подчеркнул, что Израиль должен ответить на "варварство" исламских боевиков.