Війна в Ізраїлі змінює ціни на нафту: що зараз відбувається на енергоринку

Під час попередніх торгів еталонні індекси Brent і West Texas Intermediate зросли більш ніж на два долари, досягнувши найвищого рівня за два тижні.

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На тлі триваючих боїв на Близькому Сході, у середу, 18 жовтня, зросли ціни на нафту. Про це повідомляє агентство Reuters

Зазначається, що каталізатором для подорожчання "чорного золота" став вибух у медичному закладі на території Гази, який, за попередніми даними, забрав життя сотні людей. Через це у трейдерів з'явилися побоювання, що почнуться перебої в постачанні нафти з регіону.

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Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,75 доларів, до 91,65 доларів за барель. А ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,91 долара до 88,57 доларів за барель.

Як пишуть журналісти, під час попередніх торгів обидва еталонних індекси подорожчали на понад 2 долари і досягли найвищого рівня за два тижні. У такий спосіб учасники нафтового ринку врахували всі ризики, пов'язані з подіями в місті Газа, в якому ізраїльські та палестинські офіційні особи звинуватили один одного.

У публікації також ідеться, що на подорожчання нафти вплинуло рішення Йорданії скасувати саміт за участю президента США Джо Байдена, єгипетського і палестинського лідерів.

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"Такий поворот на дипломатичному рівні знову викликає страх перед поширенням конфлікту і, отже, стрибком цін на нафту", — йдеться в повідомленні агентства.

Нагадаємо, що 17 жовтня з'явилася інформація, що США розробляють план, який дасть змогу взяти під ще більший контроль стелю цін на російську нафту. Так, Мінфін країни розглядає можливість ввести нові обмеження проти тих, хто обходить санкції і купує "чорне золото" з РФ. Також Фокус пояснював, як війна в Ізраїлі може вплинути на повномасштабну російську агресію в Україні.