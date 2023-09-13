Світ може очікувати найбільшу за останні роки нафтову кризу, — Bloomberg

На глобальному ринку нафти розвивається найбільший за останні 10 років дефіцит пропозиції, попереджають експерти. Причину вони вбачають у скороченні видобутку "чорного золота" Саудівською Аравією.

Related video

У наступному кварталі, за свідченнями фахівців, дефіцит нафти очікується на рівні понад 3 мільйони барелів на день, повідомляє Bloomberg. І додає, що саме лідер групи ОПЕК Саудівська Аравія за підтримки Росії планує і надалі скорочувати обсяги видобутку нафти до кінця цьогоріч до 1 мільйона барелів на добу, тобто на 300 тисяч барелів. Такі її дії спровокують дефіцит нафти на світовому ринку і як наслідок — розрив між попитом і пропозицією енергоресурсу майже подвоїться, а ціни зростатимуть.

"Якщо ці прогнози справдяться, це може стати найбільшим скороченням запасів принаймні з 2007 року, згідно з аналізом даних, опублікованих секретаріатом ОПЕК, розташованим у Відні", — йдеться в повідомленні.

Наразі ціни на нафту в Лондоні, за останніми даними, вже перевищили 90 доларів за барель, і нафтотрейдери чекають на нові маркери щодо попиту і пропозиції на ринку. До того ж, як підкреслює Bloomberg, Саудівська Аравія може спровокувати підвищення ціни практично до 100 доларів за барель, бо має значні державні витрати на різні амбітні проєкти лідера країни.

За даними ОПЕК, 13 членів цієї організації в третьому кварталі цьогоріч видобували в середньому 27,4 мільйона барелів на добу, що майже на 1,8 мільйона менше за потреби споживачів, на думку фахівців. Тобто у четвертому кварталі видобуток має сягнути не менше 30,7 мільйона барелів на день, аби задовольнити попит. Наприклад, у розвинутих країнах запаси нафти вже менші на 114 мільйонів барелів, що нижче показників за 2015-2019 роки.

"Ініціатива, яку активно підтримує Росія, веде до нового інфляційного тиску. Зокрема, у країнах Європи зростають ціни на дизельне пальне, а авіакомпанії в США вже попередили про подорожчання вартості квитків через зростання цін на пальне. Ціни на бензин у США також наближаються до чутливої позначки у 4 долари за галон", — підкреслює видання, посилаючись на аналітиків ринку.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство вважає, що попит на нафту, природний газ і вугілля, тобто викопне паливо, сягне свого піку до 2030 року, після чого піде на спад.

Найбільша нафтова криза — що відомо

Нафтова криза 1973 року, більше відома як нафтове ембарго, сталася внаслідок того, що члени групи ОАПЕК (тодішня організація експортерів нафти, до якої входили арабські країни-члени ОПЕК та Єгипет і Сирія) домовилися про непостачання нафти країнам, які підтримали Ізраїль у ході Жовтневої війни. Це були насамперед країни Західної Європи і США.

Ця криза стала першою і наразі найбільшою енергетичною "війною". Її метою стало створення політичного тиску на глобальну спільноту, аби звузити підтримку Ізраїлю у війні з Єгиптом і Сирією. Частково завдання було досягнуто: країни так званого Спільного ринку підтримали арабські країни, а майже всі африканські держави розірвали дипломатичні відносини з Ізраїлем. Водночас криза сприяла підвищенню експорту радянської нафти.

Важливо

Бензоколонка без нафтодоларів. Коли у Росії виникне дефіцит коштів на війну

Нещодавно Фокус писав, що ні США, ні країни G7 не вбачають занепокоєння через російську нафту і не збираються переглядати ціни на неї. Проте деякі європейські країни імпортують дедалі більші об’єми "чорного золота" саме з РФ.

Тим часом у південних регіонах Росії вже помітили дефіцит пального, а експерти Фокусу назвали РФ країною пустої бензоколонки.