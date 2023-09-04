Пуста бензоколонка. Чому в Росії нафтова криза і які вона матиме наслідки для агресора

Біда прийшла в РФ, звідки не чекали. У південних регіонах країни, в сезон збору врожаю, фіксують дефіцит пального. Як розповіли Фокусу експерти, це є результатом як санкцій, так і непродуманої економічної політики всередині країни. Як наслідок — Росія може перетворитися з експортера на імпортера нафти.

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Росія, один із найбільших у світі постачальників нафти, під час кампанії зі збору врожаю зіткнулася з нестачею палива. Найгостріше криза відчувається у південних регіонах країни. "У Краснодарському краї, Адигеї та Астрахані бензин А-92 не продається в роздріб, бензину А-95 і дизеля майже немає", — сказав Reuters трейдер на півдні Росії. Як пишуть російські ЗМІ, дефіцит пального зафіксували на АЗС в Астраханській, Саратовській, Самарській, Рязанській, Ростовській, Новосибірській та Волгоградській областях, Калмикії, Хабаровському краї та в окупованому Росією Криму.

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У той же час ціна бензину АИ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі б'є історичний рекорд — перевищила 74 тис. рублів за тонну. В останній день літа 95-й бензин подорожчав на 0,82%, до 74 304 рублів за тонну. Разом з тим, вартість бензину АИ-92 зросла на 0,59%, до 63 946 рублів за тонну.

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Дефіцит пального — це прямий наслідок непродуманої податкової політики в РФ, каже експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

"Реформа під назвою "податковий маневр", яка реалізується впродовж останнього десятиліття, із коригуваннями, які постійно вносяться, не сприяють рівномірному насиченню внутрішнього ринку РФ нафтопродуктами. Ми постійно спостерігаємо провали цієї політики і в центральних регіонах, адже не секрет, що в Московській області час від часу відчувається нестача палива, і на півдні Росії, в національних регіонах ближче до Кавказу", — пояснив він.

Нестача палива спорадично виникає в Росії через "податкові маневри" уряду щодо учасників ринку

Насамперед, на ситуацію з пальним в РФ вплинуло очікуване скорочення демпферних виплат нафтовикам та підвищення акцизів на бензин та дизель. Відповідний законопроєкт почне діяти у вересні, тоді ж компенсації нафтопереробникам скоротять удвічі, на 30 мільярдів рублів на місяць. Разом з тим, падіння вартості російського рубля робить експорт нафтопродуктів вигіднішим, ніж їх продаж на внутрішньому ринку. Тому нафтові компанії намагаються наростити закордонні поставки, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку.

За словами Рябцева, ситуація, яка склалася в РФ, цілком природна за умов надмірної регуляції ринку, де є вертикально інтегровані нафтові компанії, "які не несуть жодних збитків від такої ситуації, бо їх основний напрямок — експорт".

Дефіцит пального в РФ, зокрема, пов'язаний із податковою політикою, виведенням НПЗ на ремонт та проблемами на залізниці

Крім того, дефіцит в Росії підсилюють виведення на ремонт нафтопереробних заводів, а також двократне, порівняно з минулим роком, збільшення термінів перевезення палива залізницею. Останнє учасники ринку пояснюють перезавантаженістю шляхів через необхідність переорієнтації експорту вугілля із західних напрямків на схід, перебудовою логістичних ланцюжків у зв’язку антиросійськими санкціями.

Європейські санкції призвели до того, що Росія стала нездатною забезпечити пальним своїх громадян.

Нафта, яка добувається в РФ, сама собою непридатна для переробки, кажуть експерти Фото: avto.informator.ua

"На російських нафтопереробних заводах немає нафти, яку вони своїми потужностями можуть переробити. Всі резервуари забиті "важкою" нафтою, яка нікому не потрібна, бо раніше її споживала Європа. Вона купувала більш "легку" арабську чи американську, змішувала з російською Urals і отримувала продукт для переробки", — пояснює Дмитро Льоушкін, директор групи компаній PRIME.

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Нафту, яку Росія не може ані продати легально, ані переробити, її компанії намагаються вивозити "сірими" танкерами куди завгодно, аби звільнити резервуари, щоб заповнювати їх більш "легкою" і переробити, каже Льоушкін.

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"Танкерним флотом, який працює без маячків, трекерів, який не відслідковується, тобто, напівпіратськими танкерами, вони намагаються здійснити вивантаження з Мурманська, продати нафту за копійки, аби тільки вивезти. Хоч і в Бразилію. Якийсь період часу в Росії відчуватимуть ці великі складнощі. Бо нові резервуари не побудують й оперативно не звільнять. Криза посилюватиметься в найближчі пів року. Росію накриє загальний колапс", — переконаний Дмитро Льоушкін.

Росія не може ані законсервувати скважини, ані продати нафту, ані переробити Фото: Bloomberg

Ціни на внутрішньому ринку в РФ продовжать зростання. Не заперечується, що нафтові заводи РФ почнуть імпортувати "чорне золото".

"Єдине, що вони можуть зробити, почати імпортувати паливо-мастильні матеріали з Ірану. Аж до такого смішного неподобства може дійти! Вони намагатимуться створити суміш для переробки на своїх заводах, приміром, із азербайджанською, яка більш легка, казахстанською", — резюмував директор групи компаній PRIME.

Росія може почати імпортувати нафту з Ірану для створення суміші, придатної для переробки

Тим часом, представники Міненерго Росії на нараді з аграріями під патронажем Мінсільгоспу заявили, що паливна криза буде вирішена протягом двох тижнів.