Катастрофа цілком реальна: рублю пророкують подальше падіння

14 серпня долар на Московській біржі перетнув позначку в 101 рубль. На позаплановому засіданні Банк Росії підвищив ключову ставку з 8,5% до 12% річних. Ані це рішення, ані нафтодолари не врятують рубль від знецінення, кажуть опитані Фокусом фахівці.

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Російський рубль девальвує 14 місяців. Основна причина — нестача валюти в країні. Про це пише Фокус у новій статті "Рубль шукає дно. Як і чому стрімко падає курс російської валюти".

"Зараз проблема в Росії – це нестача саме валюти. Досить велика частина платежів відбувається (майже 50%) в рублях. Це не дозволяє в країні сформувати валютну виручку", — каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Саме Путін наполягав на тому, щоб за російський експорт платили рублями, а тепер виходить, що за межами РФ накопичилося багато рублів, які повертають росіянам. Такий стан справ призводить до створення дисбалансів на ринках долар-рубль, євро-рубль. Хоч торговельний баланс профіцитний, валюти, виявляється, обмаль", — пояснив економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Експорт нафти не врятує рубль від обвалу, адже витрати суттєво переважають доходи

Дефіцит валюти в основному спричинений санкційною політикою колективного Заходу. Зокрема, на рубль подіяли блокування значної частини золотовалютних резервів, від’єднання банків від SWIFTу, а також відмова іноземних банків-контрагентів від співпраці з російськими банками. Тиск на рубль здійснив і відтік капіталу та зростання бюджетного дефіциту на фоні недоступності зовнішніх джерел запозичень.

Нафтодолари не врятують: якого курсу долара чекати росіянам

Зміна ключової ставки Банку Росії з 8,5% до 12% річних не матиме відчутного ефекту на курс долара в Росії.

"Підвищення ставки не впливає на кінцевий результат, бо вимагає більш жорстких дій, як це було на початку війни, коли була піднята облікова ставка й був обмежений рух капіталу й повний обов’язковий продаж валюти експортерами, — зазначив Шевчишин.

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"За умов, коли зовнішній капітал не заходить, відсоткова ставка Центрального банку ні на що не впливає з точку зору заспокоєння ситуації на ринку — проблеми лежать в іншій площині", — зауважив Іван Угляниця, експерт ринку інвестицій.

Разом з тим, експорт нафти й газу Росією навряд чи врятує рубль від девальвації.

"Динаміка цін на нафту зараз позитивна для Росії. Але витрати суттєво переважають доходи. Тому навіть ріст нафтогазових доходів може не позначитися на динаміці рубля", — переконаний Андрій Шевчишин.

Підвищення ключової ставки без додаткових валютних обмежень не втримають курс рубля від падіння Фото: Getty Images

Опитані Фокусом експерти прогнозують подальше падіння рубля.

"Першою реакцією на рішення по ставці було очікування укріплення рубля. Рішення без додаткових обмежень викликало зворотну реакцію, коли рубль почав послаблюватися. Як наслідок, вони прийдуть до того курсу, що був на початок війни, 120 – 140", — переконаний Шевчишин.

Утім, і більш серйозного падіння курсу російської валюти відкидати не варто. Адже російський фінансовий ринок стає більш вразливий до шоків.

Експерти прогнозують падіння російської валюти до 120 — 140 рублів за долар

"Скоріш за все, до кінця року ми побачимо, як ЦБ РФ не раз підвищує ставку і поступається курсовим маяком у бік іншої психологічної відмітки — 120 рублів за долар. Також я не виключаю катастрофічного сценарію у разі неочікуваного шоку, такого, як бунт Пригожина", — зауважив Віталій Шапран.

Нагадаємо, російський рубль у 2023-му році ослаб на 23% щодо долара США. Це поставило його в трійку найгірших валют серед ринків, що розвиваються, разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

Також Фокус писав, що влада Росії обмірковує посилення валютного контролю у зв'язку з падінням курсу рубля. Зокрема, хочуть зобов’язати експортерів продавати до 80% всієї валютної виручки 90 днів після доставки.