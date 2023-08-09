Ослаб на 23%: російський рубль потрапив до трійки найгірших валют серед ринків, що розвиваються, — ЗМІ

9 серпня рубль торгувався нижче 97 рублів за долар і вже наближається до показника 100 рублів за долар.

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Російський рубль у 2023-му році ослаб на 23% щодо долара США. Це поставило його в трійку найгірших валют серед ринків, що розвиваються, разом із турецькою лірою та аргентинським песо. Про це пише видання Bloomberg.

Видання пише, що рубль торгувався нижче 97 рублів за долар 9 серпня і вже наближається до 100 рублів за долар.

Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину обвалу рубля. За словами журналістів, у червні 2023-го року великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні.

Повідомляється, що негативна тенденція не змінилася навіть після того, як флагманська російська нафта марки Urals минулого місяця стала коштувати дорожче за цінову межу, встановлену країнами Великої сімки.

За словами економіста Bloomberg Economics Russia Олександра Ісакова, рубль може отримати додаткову підтримку найближчими місяцями, якщо ЦБ РФ підвищить вартість запозичень до 9,5%, а влада знизить витрати.

"Слабкість рубля пов'язана з відтоком капіталу, який, своєю чергою, є наслідком неправильної внутрішньої політики", — йдеться в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що РФ отримує все більше технологій для складання зброї. Росія тільки за останній рік збільшила суму закупівель мікросхем і процесорів з $1,8 млрд до $2,5 млрд. "Сірі поставки" проходять через Китай, ОАЕ та інші країни Азії.

Також 4 серпня повідомлялося, що Україна вже ввела санкції проти 4 тисяч компаній РФ. До санкційного списку потрапили найбільші компанії країни-агресора, які платять багатомільйонні податки, звідки потім фінансується війна проти України. Серед них є "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС" і "Татнефть".