Ослаб на 23%: российский рубль попал в тройку худших валют среди развивающихся рынков, — СМИ

9 августа рубль торговался ниже 97 рублей за доллар и уже приближается к показателю 100 рублей за доллар.

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Российский рубль в 2023-м году ослаб на 23% по отношению к доллару США. Это поставило его в тройку худших валют среди развивающихся рынков вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что рубль торговался ниже 97 рублей за доллар 9 августа и уже приближается к 100 рублей за доллар.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину обвала рубля. По словам журналистов, в июне 2023-го года крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы сократились до 6,9 млрд долларов в июле.

Сообщается, что негативная тенденция не изменилась даже после того, как флагманская российская нефть марки Urals в прошлом месяце стала стоить дороже ценового предела, установленного странами Большой семерки.

По словам экономиста Bloomberg Economics Russia Александра Исакова, рубль может получить дополнительную поддержку в ближайшие месяцы, если ЦБ РФ повысит стоимость заимствований до 9,5%, а власти снизят расходы.

"Слабость рубля связана с оттоком капитала, который, в свою очередь, является следствием неправильной внутренней политики", — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что РФ получает все больше технологий для сборки оружия. Россия только за последний год увеличила сумму закупок микросхем и процессоров с $1,8 млрд до $2,5 млрд. "Серые поставки" проходят через Китай, ОАЭ и другие страны Азии.

Также 4 августа сообщалось, что Украина уже ввела санкции против 4 тысяч компаний РФ. В санкционный список попали крупнейшие компании страны-агрессора, которые платят многомиллионные налоги, откуда потом финансируется война против Украины. Среди них есть "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС" и "Татнефть".