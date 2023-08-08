РФ получает все больше технологий для сборки оружия: кто помогает обходить санкции

Россия только за последний год увеличила сумму закупок микросхем и процессоров с $1,8 млрд до $2,5 млрд. "Серые поставки" проходят через Китай, ОАЭ и другие страны Азии.

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Согласно новому анализу Киевской школы экономики, Россия легко обходит западные санкции на поставки высокотехнологического оборудования и компонентов, пишет в своем обзорном материале CNBC News. Москва закупает все больше полупроводников и других передовых западных технологий через страны-посредники, например, Китай.

Еще в 2021 году Россия закупала за рубежом полупроводниковые технологии и компоненты на $1,8 млрд, а в прошлом году эта сумма увеличилась до $2,5 млрд. Такое увеличение закупок издание связывает с тем, что полупроводники и микрочипы играют решающую роль в современной войне, и необходимы для создания современного вооружения.

Несмотря на санкции, по данным аналитического центра Киевской школы экономики — в 58 проанализированных единицах российской военной техники обнаружилось более 1000 иностранных компонентов, в основном западных полупроводниковых технологий. В то же время, отдельно исследование Королевского института объединенных служб показало, что российские военные используют более 450 различных типов компонентов иностранного производства в своих 27 самых современных военных системах, включая крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы. Многие из этих деталей производятся известными американскими компаниями, создающими микроэлектронику для вооруженных сил США.

Откуда Россия берет "санкционку"?

Конечно, почти все эти компоненты, исключая продукты двойного назначения, которые трудно запретить, подлежат экспортному контролю. Но, по словам аналитиков, с которыми беседовала CNBC, извилистые торговые пути через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны позволяют попадать им в Россию, пополняя довоенные запасы страны.

"Россия по-прежнему может импортировать все необходимые критически важные компоненты западного производства для своих вооруженных сил", — сказала Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и один из авторов отчета. "Уклонение от санкций в настоящее время выглядит на удивление простым", — добавила она.

"Трудно помешать чисто гражданской микроэлектронике пересечь границы и занять место в мировой торговле. И именно этим пользуется российская промышленность, а также российские военные и их разведывательные службы", — заявил CNBC Сэм Бендетт, советник Центра военно-морского анализа.

Отследить потоки поставок нелегко. Торговые пути могут быть очень запутанными. Как правило, груз может быть продан и перепродан несколько раз, часто через законные предприятия, прежде чем в конечном итоге он достигнет нейтральной страны-посредника, где его затем можно будет продать в Россию.

Кто больше всех помогает России обойти санкции?

По данным экспертов, Китай на сегодня является крупнейшим экспортером в Россию микрочипов и других технологий, которые используются в российских системах вооружений. На продавцов из Китая, включая Гонконг, приходилось более 87% всего российского импорта полупроводников в четвертом квартале 2022 года по сравнению с 33% в четвертом квартале 2021 года. Более половины (55%) этих товаров не было произведено в Китае, но вместо этого производится в другом месте и отправляется в Россию через посредников из Китая и Гонконга.

"Это не должно восприниматься как сюрприз, потому что Китай действительно пытается нажиться на том, что Россия находится в экономической изоляции", — заявила советник Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко. Между тем, согласно данным национальной торговли, Москва также увеличила свой импорт из так называемых промежуточных стран на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Недавно ЕС ввел очередные санкции против 87 новых компаний в странах, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Армению, и внес их в список тех, кто напрямую поддерживает российскую армию.

Некоторые эксперты говорят, что успех санкций зависит еще и от моральных качеств самих поставщиков.

"У самих компаний должны быть желания и инфраструктура, чтобы иметь возможность соблюдать экспортный контроль", — говорит Элина Рыбакова. "Если у нас есть определенные моральные ценности, вы не можете одной рукой помогать Украине, а другой — России".

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