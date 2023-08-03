В российском дроне "Ланцет" нашли двигатель из Чехии: производитель уже принял меры

Компания AXI Model Motors уверяет, что не продает свою продукцию России, а найденные двигатели уже больше года никому не поставляют.

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Ударные беспилотники "Ланцет", которые Россия применяет под Бахмутом, оснащены двигателями чешского производства, сообщает портал Liga. Боец 93 бригады Вооруженных сил Украины разобрал один из аппаратов и опубликовал фото в cоциальной сети Twitter (X) под ником "твій друг Стус".

"Интересная находка из посадок Бахмута. После недолгих поисков стало понятно, что это мотор от российского "Ланцета". Сняв слой армированного скотча, мы увидели маркировку производителя этого мотора. Им оказалась чешская компания Model Motors", – написал военнослужащий.

Под армированным скотчем скрывался бренд производителя Фото: Twitter

Сообщение украинского воина тут же распространилось по соцсети набрав более 700 тысяч просмотров. Украинцы стали активно писать представителям компании AXI Model Motors, чтобы те пояснили, как чешские двигатели попали в российские дроны.

Чешский двигатель на сбитом дроне "Ланцет" армии РФ Фото: Twitter

В компании ответили, что знают о проблеме и уже решили ее вместе с чешскими спецслужбами. Оказалось, что подобные двигатели они уже никому не продают больше года. Но в ответ на запрос Liga все же признали, что продукция фирмы была "неправомерно использована третьей стороной".

"Мы хотели бы заверить всех, что предприняли шаги, чтобы этого больше не могло произойти, и чтобы наша продукция больше не использовалась для производства или продажи этого оружия. Война – зло", — ответили журналистам в AXI Model Motors.

Ответ компании AXI Model Motors на запрос журналистов Фото: liga.net

Как пишет Liga, двигатели для дронов AXI 5330/18 Gold Line V2 стоят в среднем 300 евро и являются обычным гражданскими моторами, которые не подлежат специальному лицензированию и проверке, как военные комплектующие. Поэтому их можно свободно продавать за рубеж, чем, видимо, воспользовались оккупанты, приобретя партию этих комплектующих через третьи страны.

Ранее Фокус писал, что Ирландия расследует, как детали ее производства оказались в дроне РФ. Глава ирландского правительства подозревает в нарушении санкций третью сторону и уверяет, что его страна полностью поддерживает Киев.

А военный аналитик Петр Черник рассказал, что российской промышленности удалось выстроить сложные цепи поставок необходимых микросхем и электронных комплектующих. В таких махинациях задействовано более 30 подставных фирм по всему миру.