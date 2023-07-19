"Возможно третья сторона": Ирландия расследует, как детали ее производства оказались в дроне РФ

Глава ирландского правительства Лео Варадкар подозревает в нарушении санкций третью сторону и уверяет, что его страна полностью поддерживает Киев.

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар 19 июля на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что его страна ведет расследование, чтобы узнать, каким образом детали ее производства оказались в российском дроне-камикадзе, атаковавшем Николаев, сообщает Укринформ.

"Мы знаем о сбивании того дрона; мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы очень серьезно к этому относимся", — отметил политик.

В ночь на 18 июля Россия атаковала Николаев дронами-камикадзе, на одном из которых обнаружили карбюратор двигателя с надписью "Tillotson. Сделано в Ирландии". Соответствующую информацию опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"На первом фото — иностранный карбюратор двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев (на нем надпись — "сделано в Ирландии" — ред.). Слава ПВО, спасибо, что сбили его. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером", — отметил он.

Глава ирландского правительства заверил, что несмотря на военный нейтралитет, Ирландия не является политически нейтральной и полностью поддерживает Украину в борьбе за независимость и возвращение территорий.

Напомним, 19 июля в России заявили, что улучшили дроны "Упырь", сделав "непобедимыми" для РЭБ. По словам создателей, БПЛА вооружается гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М или осколочно-фугасными снарядами.

Кроме того, 10 июля в РФ представили новый дрон-бомбардировщик. Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.