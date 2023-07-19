В РФ улучшили дроны "Упырь", сделав "непобедимыми" для РЭБ: как они изменились

По словам создателей, БПЛА вооружается гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М или осколочно-фугасными снарядами.

Related video

Российская сторона заявила о том, что модернизировала свой FPV-дрон "Упырь" и теперь он может преодолевать в два раза большую дистанцию. Об этом 19 июля написал ТАСС.

По словам производителя, имя которого медиа не называет, беспилотник оснастили воздушным ретранслятором "Удлинитель" (именно он и увеличивает дальность полета), а также отечественными видеопередатчиками и видеоприемниками. Создатели заявляют, что эти новшества якобы делают "Упырь" непобедимым для средств РЭБ.

Что известно о российском FPV-дроне "Упырь"

Технические характеристики дрона российская сторона предпочитает держать в тайне. Известно только, что его назначение — удары в глубине фронта. Для этого беспилотный летальный аппарат способен нести гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и осколочно-фугасные снаряды.

Дрон разработали в Свердловской области (РФ) и впервые применили на поле боя в Украине в конце мая 2023 года. РосСМИ не раскрывают название предприятия-разработчика этой военной техники. Известно, что некоторые детали к первой партии этих ударных дронов печатали на 3D-принтере.

Создатели "Упыря" заявили, что его главная задача — наносить удары в глубине фронта по украинским военным, уничтожать их бронетехнику, а также перекрывать пути поставок материально-технической помощи Украине от стран-союзниц. Кроме того этот беспилотник может "охотиться" за танками ВСУ, которые ведут огонь с закрытых позиций и даже поражать их, пикирую с высоты.

Напомним, в РФ хотят трансформировать неудачный Су-75. "Объединенная авиастроительная корпорация" подала три патента, которые касаются Су-75. При этом технологи отодвинули в сторону разрабатываемый дрон С-70 "Охотник", в котором много мелких недостатков.

Кроме того 10 июля в РФ представили новый дрон-бомбардировщик. Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.